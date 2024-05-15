ВИДЕО И ФОТО Президенты Исландии и Эстонии прибыли в Ида-Вирумаа

В среду утром в школе программирования kood/Jõhvi, прослушав презентацию об этом учебном заведении, президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон высказал мысль о том, что, поскольку у него заканчивается второй срок полномочий и ему нужно искать новую работу, стоило бы подумать о поступлении в такую школу. Руководитель школы Лаури Хаав заявил, что такая школа может быть открыта и в Рейкьявике, столице Исландии.

Президент Исландии также смог испытать себя в одной из компьютерных игр, разработанных в Йыхвиской школе программирования.

Старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель вручила президентам подарок, в который вошли среди прочего клюквенное варенье, клюквенный мед, шоколад с клюквой, шоколадное печенье от пекарей "Wironia" и печенье с красным сыром, приготовленное вручную в Тякуметса недалеко от Йыхви.

Йоханнессон и Карис также посещают в Ида-Вирумаа Синимяэский музей в Вайвара, Нарвский замок и шахтный музей в Кохтла-Нымме. Президенты встретятся с представителями Департамента полиции и погранохраны, а также совершат поход на Селисоо.

- Эстония и Исландия - очень близкие друзья, союзники и единомышленники. Мы очень хорошо помним поддержку Исландии при восстановлении нашей независимости, - сказал президент Алар Карис на встрече с президентом Исландии во вторник в Таллинне. - Многолетнее партнерство между Исландией и Эстонией в области культуры и тесные личные контакты между культурными кругами способствовали развитию культурного сотрудничества, которое недавно принесло нам обоим важную награду - звание лучшего европейского документального фильма за фильм "Savvusanna sõsarad" ("Сестринство бани по-черному"), мы этим очень гордимся.

- Живя рядом с агрессивным соседом, мы высоко ценим вклад Исландии в коллективную оборону балтийского региона, - сказал президент Карис. - Для сдерживания России необходимо тесное сотрудничество между союзниками на всех уровнях.

В четверг президент Исландии встретится в Таллинне с премьер-министром Каей Каллас и примет участие в проходящей в столице конференции Леннарта Мери.