ОДИН ВОПРОС В случае военного нападения России вы по-прежнему поддерживали бы право граждан России голосовать на местных выборах?

- Говоря о военном нападении, мы должны рассматривать вопрос местных жителей и политического участия в том аспекте, как сделать наше государство более сильным, ведь лишение избирательного права на самом деле не позволит каким-то образом укрепить это единство также, например, в Ида-Вирумаа. Однако оно наверняка создаст почву для того, что станет значительно больше людей, которыми проще будет манипулировать из-за границы, использовать их в своих целях, усиливая экстремизм и углубляя сепаратистские настроения.