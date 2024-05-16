Такой вопрос задала на этой неделе в Рийгикогу оппозиционная фракция "Isamaa" министру внутренних дел социал-демократу Лаури Ляэнеметсу, не поддерживающему лишение граждан России избирательного права на местных выборах.
ОДИН ВОПРОС ⟩ В случае военного нападения России вы по-прежнему поддерживали бы право граждан России голосовать на местных выборах?
Министр внутренних дел ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС:
- Говоря о военном нападении, мы должны рассматривать вопрос местных жителей и политического участия в том аспекте, как сделать наше государство более сильным, ведь лишение избирательного права на самом деле не позволит каким-то образом укрепить это единство также, например, в Ида-Вирумаа. Однако оно наверняка создаст почву для того, что станет значительно больше людей, которыми проще будет манипулировать из-за границы, использовать их в своих целях, усиливая экстремизм и углубляя сепаратистские настроения.