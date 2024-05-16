В субботу, 18 мая, в традиционную Ночь музеев Йыхвиская церковь-крепость и музей ждут любителей истории и музыки в Йыхвиской церкви святого Михаила, а Ийзакуский музей на сей раз отправится в лес.
Ночь музеев приглашает наряду с музеем в церковь, лес и художественный зал
Ночь музеев в Йыхви начнется в 16.00 в церкви святого Михаила благотворительным концертом Йыхвиского биг-бенда "Raju reliikvia", в котором также примут участие уроженец Йыхви музыкант -клавишник Райан Ряммал, а в качестве солиста - гитарист ида-вируской рок-группы "Boamadu" и учитель музыки Иллукаской школы Пеэтер Прикс. Промежуточные тексты прочитает на концерте актриса и режиссер Эйли Неухаус.
Вход на концерт свободный, однако ожидаются пожертвования на установку в Йыхви скульптуры писателя Эдуарда Борнхёэ, сказала член правления Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
Борнхёэ - центральная фигура
После концерта историк Валло Реймаа выступит с обзором деятельности писателя в Ида-Вирумаа и Йыхви. В Йыхви Эдуард Борнхёэ жил и работал председателем Верхнего крестьянского суда в 1907-1917 годах. Борнхёэ считается основоположником эстонского исторического романа. Одним из известнейших его произведений является "Мститель", Борнхёэ написал его в 17-летнем возрасте. Известность писателю принес также исторический роман "Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Святой Бригитты", по мотивам которого был снят художественный фильм "Последняя реликвия".
Устанавливаемая в Йыхви скульптура Борнхёэ изображает сидящего на скамейке писателя, на коленях которого лежит открытая книга. Автор памятника - уроженец Йыхви скульптор Айвар Симсон.
Традиционно в Ночь музеев в 19.00 появится возможность послушать органную музыку в исполнении Светланы Веренич, а также посмотреть в церкви выставку, посвященную Эдуарду Борнхёэ. Общество Йыхвиского музея проведет в церковном саду викторину для любителей истории и семей. Для молодежи организуют интересную игру в поиски клада.
Музей Йыхвиской церкви-крепости будет открыт с 18.00 до 23.00, желающие получат также доступ на колокольню - в ходы в стенах и в помещение над сводами.
Лесной буфет и лесные тропы
В этом году Ночь музеев носит название "В ночи есть свобода", и Ийзакуский музей решил выйти на волю и приглашает всех в лес. "Мы устроим что-то немного безумное и откроем во дворе центра посещений RMK в Каукси свою выставку одного вечера, на которой будут представлены использовавшиеся в лесу орудия труда. Увидеть можно будет подборку предметов, предназначенных для подсачивания деревьев, сбора ягод, рубки деревьев и так далее", - сказала директор музея Мари Раап.
Открыт будет также лесной буфет, где предложат крапивные маффины, клюквенный напиток и суп из мха. Открытия ждут и лесные тропы. Мероприятие будет проходить с 18.00 до 23.00.
Свои программы в Ночь музеев предложат также Кохтла-Ярвеский Музей сланца, художественная галерея Нарвского музея, нарвский музей старых мотоциклов "MotoNurk", Силламяэский музей, Нарва-Йыэсууский краеведческий музей и Нарвская Александровская церковь.