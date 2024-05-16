Ночь музеев приглашает наряду с музеем в церковь, лес и художественный зал

Музей Йыхвиской церкви-крепости будет открыт с 18.00 до 23.00, желающие получат также доступ на колокольню - в ходы в стенах и в помещение над сводами.

Лесной буфет и лесные тропы

В этом году Ночь музеев носит название "В ночи есть свобода", и Ийзакуский музей решил выйти на волю и приглашает всех в лес. "Мы устроим что-то немного безумное и откроем во дворе центра посещений RMK в Каукси свою выставку одного вечера, на которой будут представлены использовавшиеся в лесу орудия труда. Увидеть можно будет подборку предметов, предназначенных для подсачивания деревьев, сбора ягод, рубки деревьев и так далее", - сказала директор музея Мари Раап.