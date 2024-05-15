В Нарве в районе городского речного порта найдены кости нескольких человек, что подтвердило давнее убеждение местного археолога о большом и старом захоронении.
Множество человеческих костей скрыто под землей на пустыре за Нарвским портом. Есть три версии
Кости как минимум четырех человек показались нынче весной из земли за зданиями Нарвского порта, в районе Садама теэ. От этого места неподалеку высится обелиск братского воинского захоронения, к которому нарвитяне приходят с цветами 9 мая.
В этом чаще пустынном месте нынче прокладывали подземный электрокабель для новой инфраструктуры пограничной охраны. Когда кости нашли, их осмотрел археолог, а затем находку вновь засыпали.
Археолог Илья Давыдов почти уверен, что в данном случае речь идет об умерших не в 20-м веке. В этом месте человеческие кости обнаружены были еще в 2017 году случайно, когда нарвитянин выгуливал тут собаку. Те кости передали в Нарвский музей, а в ходе их извлечения из земли нашли также шведские и российские монеты 18-го века. Но глубоким изучением возраста костей и происхождения захоронения никто официально так и не занимался, ведь это удовольствие дорогое.
Сам Давыдов регулярно возвращается к холмам и земляным склонам за речным портом, находя еще кости, выходящие на поверхность. Как отметил глаз опытного археолога, в одном месте кости сохраняли анатомический порядок, то есть оставались непотревоженными в течение столетий, а в другом уже были когда-то перемешаны, наверное, во время строительства дороги.
Давыдов практически уверен, что речь тут идет о захоронении не времен Второй мировой войны. Хотя, как известно историкам, неподалеку находились два рва, в которых во время немецкой военной оккупации закапывали тела расстрелянных людей, включая мирное население.
Илья Давыдов выдвигает три версии происхождения массового захоронения в районе Садама теэ. Первая - в 1704 году, после взятия Нарвы Петром Первым, сюда свезли могилы из городских церквей, что было нормальным делом для того времени. Вторая - это массовое захоронение солдат, возможно, Северной войны, хотя на имеющихся костях пока не обнаружено характерных следов ранений. Третья - это были погребения при русской церкви первой половины 17-го века, находившейся примерно в этом месте, если верить старым шведским планам.
- Теоретически возможно все, и Вторая мировая война тоже не исключение, но зацепок пока нет, - прокомментировал Илья Давыдов, сожалея, что исследование массового захоронения пока не ведется, поскольку на эту дорогостоящую работу ресурсов ни у кого нет.
Даже чтобы просто установить возраст костей, деньги нужны немалые.
Сам Давыдов практически в частном порядке продолжает изучать пустырь на Садама теэ, наполненный, как кажется, костями. "У меня это в работе, а Департаменту охраны памятников и Нарвскому департаменту архитектуры и планирования я с этим своим делом уже, наверно, надоел", - иронично заметил археолог.