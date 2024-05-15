Множество человеческих костей скрыто под землей на пустыре за Нарвским портом. Есть три версии

Кости как минимум четырех человек показались нынче весной из земли за зданиями Нарвского порта, в районе Садама теэ. От этого места неподалеку высится обелиск братского воинского захоронения, к которому нарвитяне приходят с цветами 9 мая.

В этом чаще пустынном месте нынче прокладывали подземный электрокабель для новой инфраструктуры пограничной охраны. Когда кости нашли, их осмотрел археолог, а затем находку вновь засыпали.

Археолог Илья Давыдов почти уверен, что в данном случае речь идет об умерших не в 20-м веке. В этом месте человеческие кости обнаружены были еще в 2017 году случайно, когда нарвитянин выгуливал тут собаку. Те кости передали в Нарвский музей, а в ходе их извлечения из земли нашли также шведские и российские монеты 18-го века. Но глубоким изучением возраста костей и происхождения захоронения никто официально так и не занимался, ведь это удовольствие дорогое.

Сам Давыдов регулярно возвращается к холмам и земляным склонам за речным портом, находя еще кости, выходящие на поверхность. Как отметил глаз опытного археолога, в одном месте кости сохраняли анатомический порядок, то есть оставались непотревоженными в течение столетий, а в другом уже были когда-то перемешаны, наверное, во время строительства дороги.