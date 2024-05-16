Конкурс на проведение ямочного ремонта выиграла местная фирма "Coniery", которая приступит к выполнению работ сразу после подписания договора, что планируют в начале следующей недели.
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На ямочный ремонт в Кохтла-Ярве потратят около 200 тысяч евро
Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу отметил, что конкурс прошел активно, предложения сделали пять фирм, а лучшее ценовое предложение - 184 тысячи евро (без НДС) - оказалось у ТОО "Coniery". С ними и подпишут договор.