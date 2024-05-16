На ямочный ремонт в Кохтла-Ярве потратят около 200 тысяч евро

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу отметил, что конкурс прошел активно, предложения сделали пять фирм, а лучшее ценовое предложение - 184 тысячи евро (без НДС) - оказалось у ТОО "Coniery". С ними и подпишут договор.

Сумма инвестиций почти такая же, как и в прошлом году, но за счет более низкой цены на производство работ объем получится немного больше: ямочный ремонт проведут на 11800 квадратных метрах, плюс заделка поврежденных швов - 7 тысяч погонных метров. Конкретно какие участки дорог будут восстановлены, станет известно позже - производители работ и специалист горуправления проедут по городу и отметят наиболее нуждающиеся в ремонте отрезки.