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На ямочный ремонт в Кохтла-Ярве потратят около 200 тысяч евро

Ирина Кивисельг
, журналист
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На улице Пярна ямы заделывают почти каждый год, но они опять появляются.
На улице Пярна ямы заделывают почти каждый год, но они опять появляются. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Конкурс на проведение ямочного ремонта выиграла местная фирма "Coniery", которая приступит к выполнению работ сразу после подписания договора, что планируют в начале следующей недели.

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу отметил, что конкурс прошел активно, предложения сделали пять фирм, а лучшее ценовое предложение - 184 тысячи евро (без НДС) - оказалось у ТОО "Coniery". С ними и подпишут договор.

Сумма инвестиций почти такая же, как и в прошлом году, но за счет более низкой цены на производство работ объем получится немного больше: ямочный ремонт проведут на 11800 квадратных метрах, плюс заделка поврежденных швов - 7 тысяч погонных метров. Конкретно какие участки дорог будут восстановлены, станет известно позже - производители работ и специалист горуправления проедут по городу и отметят наиболее нуждающиеся в ремонте отрезки.

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Экономика
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