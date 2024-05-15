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Женщина, укусившая другого человека за нос, приговорена к условному тюремному заключению

Эрик Калда
, журналист
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В прошлом году Анна была задержана полицейским патрулем за вождение в нетрезвом виде.
В прошлом году Анна была задержана полицейским патрулем за вождение в нетрезвом виде. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению женщину, которая в феврале этого года укусила за нос другого человека.

Анна (43) предстала перед судом за то, что вечером 18 февраля этого года в частном доме, будучи пьяной, укусила за нос другого человека, причинив потерпевшему физическую боль и травму носа, как утверждает обвинение. В связи с этим ее обвинили в неправильном физическом обращении.

Однако у Анны было еще одно, совершенное ранее, нарушение закона, за которое ей теперь пришлось отвечать в суде. В июне прошлого года полиция поймала ее в нетрезвом виде за рулем.

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