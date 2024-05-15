Женщина, укусившая другого человека за нос, приговорена к условному тюремному заключению

Анна (43) предстала перед судом за то, что вечером 18 февраля этого года в частном доме, будучи пьяной, укусила за нос другого человека, причинив потерпевшему физическую боль и травму носа, как утверждает обвинение. В связи с этим ее обвинили в неправильном физическом обращении.