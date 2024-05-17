ПЕРЕДОВИЦА Сюрприз, о котором в Ида-Вирумаа знали давно

Особенно странным такое "открытие" кажется в Ида-Вирумаа, ведь здесь подобная ситуация не является ни новой, ни неизвестной. Местные эстоноязычные школы и родители давно говорят об этой проблеме и обеспокоены качеством образования эстоноязычных детей. Потому что волей-неволей, если в классе уже больше трети учеников, с которыми учитель вынужден заниматься более основательно из-за их слабого знания эстонского языка, есть риск, что на остальных уже не хватит ни времени, ни сил. В Ида-Вирумаа потребовалось время, чтобы разъяснить эту проблему Министерству образования и добиться от государства начала финансирования дополнительной поддержки русскоязычных учеников в школах с эстонским языком обучения.

Даже сейчас, в связи с масштабной реформой образования, опасения не исчезли, и мы в "Северном побережье" о них неоднократно писали. Опасения есть как в эстоноязычных, так и в русскоязычных семьях, ведь изменения коснулись практически всех школ этого региона. Пока что министерство успокаивает нас, что переход на эстоноязычное обучение пройдет гладко и что нет никаких опасений относительно непреодолимых препятствий. Но мы не узнаем этого, пока не начнется новый учебный год. И не стоит забывать, что весь этот переход продлится до 2030 года, и за это время наверняка могут возникнуть сюрпризы, которые сейчас никто не может предвидеть.