Нарвитяне начали массово выставлять квартиры на продажу

По данным порталов по продаже недвижимости, в настоящее время в Нарве выставлено на продажу около 500 квартир. Резкий рост произошел за последние восемь месяцев, и количество квартир на рынке как минимум на четверть больше, чем в прошлом году.

По мнению маклеров по недвижимости, это связано с общим ухудшением уровня жизни, в частности, с почти двукратным ростом цен на отопление и отсутствием перспектив на будущее.

"В Нарве меньше рабочих мест или зарплаты ниже, и люди пытаются найти работу в Таллинне", - сказал ERR руководитель компании по продаже недвижимости "Trianon" Сергей Горлач. "Некоторые рассматривают возможность переезда в Скандинавские страны или в другие страны Европы. А некоторые думают о переезде в Россию, потому что в этом году эстонская система образования перейдет на эстонский язык обучения", - объяснил Горлач.

Руководитель нарвского отдела компании "Arco Vara" Вадим Сениченков отметил, что на рынке появилось много квартир, принадлежащих жителям России, однако, по его мнению, проблема не в том, что на рынке слишком много квартир. По количеству предложений рынок сравним с тем, что было три года назад. Проблема заключается в отсутствии спроса.

"Сделок не так много, - говорит Сениченков. - Это связано с чувством уверенности потребителей. Люди, особенно здесь, в Нарве, не чувствуют уверенности в том, что будет дальше, как в макроэкономическом плане, так и в геополитическом. Люди просто не решаются инвестировать в свое будущее сейчас, вот и вся история".