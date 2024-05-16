В субботу второй этап Ида-Вирумааской серии забегов соберет любителей бега и ходьбы в Кохтла-Ярве, где впервые трасса также пройдет по центру города.
Кохтла-Ярвеский городской забег в этом году также пройдет по центру города
Если в предыдущие два года маршрут городского забега проходил в городском парке, то в эту субботу бегуны будут двигаться также в центре города и в лесопарке. Место старта и финиша находится рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры. Выбравшие 7-километровую трассу сделают круг паркового озера, затем по улице Пярна направятся в сторону центра города, и, свернув по улицам Вахтра и Эндла, возьмут курс на лесопарк, где несколько лет назад были построены пешеходные дорожки. Оттуда дорога поведет обратно к центру города, мимо госгимназии, площади Вирула и горуправы Кохтла-Ярве. В этих трех местах молодежь Кохтла-Ярвеской госгимназии также организует пункты музыкального подбадривания. Последний километр забега перед финишем пройдет по Кескааллеэ с подъемом к спортивному центру и спуском к центру культуры.
По словам Андруса Лехисметса, одного из организаторов забега, на этот раз трасса была перенесена в центр города, чтобы забег и участники привлекли больше внимания, чем в парке. "Раз Йыхвиский народный забег проходит по улицам города, мы подумали, что городской забег Кохтла-Ярве тоже должен выбраться в центр города", - сказал он, отметив, что это усложняет жизнь организаторам, поскольку требуется больше людей для обеспечения безопасности трассы. Поэтому Лехисметс приглашает людей, которые по каким-то причинам не планируют участвовать в забеге, прийти на маршрут, чтобы помочь организаторам, а также поддержать участников.
Первый этап Ида-Вирумааской серии забегов состоялся в апреле в Нарва-Йыэсуу, в день, когда на улице была минусовая температура. Несмотря на это, было 212 участников. Метеопрогноз обещает в субботу в Кохтла-Ярве приятную летнюю погоду и температуру выше 20 градусов. Лехисметс полагает, что в Кохтла-Ярве, где действует много спортивных клубов и школ, нарва-йыэсууский рекорд участия обязательно будет побит.
Начало малышового забега назначено на 11.45. В 12.10 на 2-километровую дистанцию отправитсямолодежь. Общий старт основных дистанций - 7 км и 3,5 км - в 12.30.
Ближайшие этапы Ида-Вирумааской серии забегов 2024 года
- 18 мая Кохтла-Ярвеский городской забег
- 9 июня в Йыхви забег тюремной службы
- 13 июля Мяэтагузеский мызный бег
- 17 августа Люганузеский народный бег
- 6 сентября Тойлаский народный бег
- 14 сентября Йыхвиский народный бег