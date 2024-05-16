Кохтла-Ярвеский городской забег в этом году также пройдет по центру города

Если в предыдущие два года маршрут городского забега проходил в городском парке, то в эту субботу бегуны будут двигаться также в центре города и в лесопарке. Место старта и финиша находится рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры. Выбравшие 7-километровую трассу сделают круг паркового озера, затем по улице Пярна направятся в сторону центра города, и, свернув по улицам Вахтра и Эндла, возьмут курс на лесопарк, где несколько лет назад были построены пешеходные дорожки. Оттуда дорога поведет обратно к центру города, мимо госгимназии, площади Вирула и горуправы Кохтла-Ярве. В этих трех местах молодежь Кохтла-Ярвеской госгимназии также организует пункты музыкального подбадривания. Последний километр забега перед финишем пройдет по Кескааллеэ с подъемом к спортивному центру и спуском к центру культуры.