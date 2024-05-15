Двое стойких мужчин будут сутки напролет грести в Айду

Плавание по айдуским каналам и лагунам продлится до половины седьмого субботнего вечера. К этому моменту желающих приглашают также собраться поприветствовать крепких парней.

Для Линдмаа и Илуметса 24-часовой заплыв в Айду является генеральной репетицией перед проходящим в конце июня в Канаде гребным ультрамарафоном, в котором за четыре дня нужно будет пройти по реке Юкон 715 километров.

В следующем же году они нацелились на еще более суровое испытание - ультрамарафон протяженностью 2000 миль.