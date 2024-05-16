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Кандидаты в Европарламент обещают направить зеленый поворот в правильное русло

Эрик Гамзеев
, журналист
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От состава Европейского парламента, который будет избран в июне, зависит, сбавит ли обороты нынешняя политика зеленого перехода.
От состава Европейского парламента, который будет избран в июне, зависит, сбавит ли обороты нынешняя политика зеленого перехода. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Участвовавшие в кохтла-ярвеских дебатах кандидаты в Европарламент были довольно единодушны в том, что руководимый сейчас Евросоюзом зеленый поворот сбился с правильного пути и его нужно вернуть туда обратно. В зависимости от партии различалась прежде всего рельефность выражения этой мысли.

На проходивших в Вирумааском колледже Taltech дебатах "Северное побережье" поинтересовалось, какие конкретные изменения в климатической политике Евросоюза баллотирующиеся считают необходимыми для того, чтобы зеленый поворот служил поставленным целям, а не изнурял экономику и не делал людей беднее, как предостерег в феврале этого года президент Банка Бельгии Пьер Вунш.

EKRE: зеленое безумие надо остановить

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