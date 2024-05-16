Кандидаты в Европарламент обещают направить зеленый поворот в правильное русло

Участвовавшие в кохтла-ярвеских дебатах кандидаты в Европарламент были довольно единодушны в том, что руководимый сейчас Евросоюзом зеленый поворот сбился с правильного пути и его нужно вернуть туда обратно. В зависимости от партии различалась прежде всего рельефность выражения этой мысли.