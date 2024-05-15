В магазинах перестанут давать сдачу монетами в 1 и 2 цента

В магазинах со следующего года можно будет продолжать расплачиваться монетами достоинством 1 и 2 цента, но сдачу ими давать больше не будут, поскольку при оплате наличными стоимость корзины будет округляться до пяти центов.

При оплате на кассе итоговая сумма покупки, заканчивающаяся на один, два, шесть или семь центов, будет округляться в меньшую сторону, а сумма, заканчивающаяся на три, четыре, восемь или девять центов, будет округляться в большую сторону.

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер пояснил: "Правила такие, чтобы у торговцев не было оснований повышать цены на товары. В большую сторону округляется только конечная цена корзины, а не цена каждого товара в отдельности, и торговец не может контролировать, что человек кладет в корзину. Кроме того, у человека остается выбор, оплатить точную сумму картой или сделать это наличными, и тогда произойдет округление. Так покупатель сам проверяет, происходит округление или нет".

При покупках в интернет-магазинах расчет осуществляется в электронном виде, поэтому там округлений нет.

Среди стран еврозоны, как пишет Rus.ERR, аналогичные правила округления уже ввели Финляндия, Бельгия, Италия, Словакия, Нидерланды и Ирландия. По этому пути последует и Литва, закон об отказе от монет номиналом 1 и 2 цента при оплате наличными там вступит в силу с 1 мая 2025 года.