Во вторник на пограничном пункте "Лухамаа" при проверке вещей гражданки Латвии пограничники обнаружили георгиевскую ленточку и красноармейскую пилотку, которую женщина пыталась ввезти в Эстонию.
На границе изъяли георгиевскую ленту и пилотку с красной звездой
Женщине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданка Латвии согласилась отказаться от вещей, поэтому смогла продолжить свой путь.
В список запрещенных в Эстонии предметов входят георгиевская ленточка, советские флаги, любая военная российская символика, советская военная техника и форма, а также, например, футболки и куртки с символами Z и V.