На границе изъяли георгиевскую ленту и пилотку с красной звездой

Женщине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданка Латвии согласилась отказаться от вещей, поэтому смогла продолжить свой путь.

В список запрещенных в Эстонии предметов входят георгиевская ленточка, советские флаги, любая военная российская символика, советская военная техника и форма, а также, например, футболки и куртки с символами Z и V.