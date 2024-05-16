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На границе изъяли георгиевскую ленту и пилотку с красной звездой

Северное побережье
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Пограничный пункт Лухамаа.
Пограничный пункт Лухамаа. Фото: Arved Breidaks

Во вторник на пограничном пункте "Лухамаа" при проверке вещей гражданки Латвии пограничники обнаружили георгиевскую ленточку и красноармейскую пилотку, которую женщина пыталась ввезти в Эстонию.

Женщине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданка Латвии согласилась отказаться от вещей, поэтому смогла продолжить свой путь.

В список запрещенных в Эстонии предметов входят георгиевская ленточка, советские флаги, любая военная российская символика, советская военная техника и форма, а также, например, футболки и куртки с символами Z и V.

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