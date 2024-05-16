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Нарвским школам отказали в праве преподавать на русском языке

Северное побережье
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С 1 сентября все 1-е и 4-е классы русскоязычных школ перейдут на 100-процентное эстоноязычное обучение, а переход на полное эстоноязычное обучение должен произойти в этих основных школах в 2030 году. На снимке - поддерживающая изучение эстонского языка лестница в Иллукаской школе.
С 1 сентября все 1-е и 4-е классы русскоязычных школ перейдут на 100-процентное эстоноязычное обучение, а переход на полное эстоноязычное обучение должен произойти в этих основных школах в 2030 году. На снимке - поддерживающая изучение эстонского языка лестница в Иллукаской школе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Правительство отклонило ходатайство ряда нарвских учебных заведений о возможности частичного преподавания на русском языке в будущем учебном году, сообщает rus.err.

В частности не поддержанны ходатайства в отношении Языкового лицея, Кренгольмской школы, Пяхклимяэской школы, Кесклиннаской школы, Паюской школы, а также детских садов Pingviin, Kirsike, Põngerjas.

По оценке правительственной комиссии, будет не в лучших интересах детей неиспользование их потенциала развития и отказ им в получении образования на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что дети к этому неспособны.

Нарвское горсобрание обратилось с соответствующим ходатайством 22 февраля.

Правительство считает, что переход на эстоноязычное обучение соответствует общественному интересу, и у Нарвского горсобрания при поддержке государства было достаточно времени на подготовку к выполнению требований.

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Нарва
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