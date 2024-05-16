Нарвским школам отказали в праве преподавать на русском языке

В частности не поддержанны ходатайства в отношении Языкового лицея, Кренгольмской школы, Пяхклимяэской школы, Кесклиннаской школы, Паюской школы, а также детских садов Pingviin, Kirsike, Põngerjas.

По оценке правительственной комиссии, будет не в лучших интересах детей неиспользование их потенциала развития и отказ им в получении образования на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что дети к этому неспособны.

Нарвское горсобрание обратилось с соответствующим ходатайством 22 февраля.

Правительство считает, что переход на эстоноязычное обучение соответствует общественному интересу, и у Нарвского горсобрания при поддержке государства было достаточно времени на подготовку к выполнению требований.