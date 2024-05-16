Цены на дрова и деревянные брикеты снизились на одну пятую по сравнению с прошлым годом в связи с падением цен на сырье, пишет rus.err.
В Эстонии подешевели дрова
- Конечно, изменение заметно. Цены на сырье снизились и наши отпускные цены тоже упали примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С доставкой на дом по адресам неподалеку цены начинаются с 65 евро за кубометр, - сказал член правления действующей в Тюри фирмы Toosikannu Metsahaldus Лео Касс.
По его словам, очереди на доставку дров небольшие, но работы у предприятия достаточно.
Тоомас Мюйрсепп из работающей в Тюри-Аллику Alliku Grupp сообщил, что в их фирме цены на дрова снизились с 65 до 60 евро за кубометр, а поддон брикетов подешевел на 50 евро. Он также объяснил это снижением цен на сырье.
Конец весны и начало лета - наиболее активный период для продающих дрова компаний, потому что большинство клиентов закупают дрова именно в это время года.