Госконтроль: электростанция Аувере до сих пор не в рабочем состоянии

Хотя проектная надежность в работе должна была составлять 92%, на самом деле надежность станции в период 2018-2023 годов колебалась между 51% и 88%. Наибольшая надежность была достигнута в 2020 году, когда станция 87 дней находилась в резерве из-за низких цен, то есть не производила электроэнергию для рынка. Если находящаяся в резерве станция не работает, риск того, что что-то сломается, становится значительно ниже.

Масштабные аварийные отключения произошли в основном из-за несовершенства технического решения для внешних теплообменников. О проблеме было известно, но после сдачи станции на нее распространялся двухлетний гарантийный срок, в течение которого строитель оплачивал аварийный ремонт, а "Enefit Power" не мог вносить технические изменения в решения станции, иначе технические узлы теряли гарантию. Необходимые части были полностью заменены к концу 2023 года.

Строитель выплатил компании "Enefit Power" за электростанцию Аувере 134 миллиона евро штрафов: 106 миллионов евро за задержку передачи станции и 28 миллионов евро за недостижение уровня надежности. "Enefit Power" также использует модель для расчета упущенной переменной прибыли, которая составляет за последние пять лет в связи с внеплановыми ремонтами около 170 миллионов евро, причем большая часть этой суммы приходится на 2022 год с его высокими ценами на электроэнергию. Сумма штрафа, полученная от строителя, не превышает суммы упущенной переменной прибыли. Возможно, если бы завод работал в соответствии с планом, "Eesti Energia" не получила бы штрафов от строителя, но, вероятно, заработала бы больше.

Вклад Аувере в производство электроэнергии по-прежнему требует обслуживания и инвестиций. Согласно расчетам "Enefit Power", помимо 10 миллионов евро инвестиций, ожидаемых к концу 2025 года, для поддержания станции Аувере в рабочем состоянии не потребуется никаких других крупных экстренных инвестиций. В то же время инвестиции в станцию будут требоваться и в дальнейшем, поскольку котлы и турбины при обычной эксплуатации также нуждаются в серьезном ремонте и замене компонентов примерно каждые 5-10 лет.