Несмотря на ремонтные расходы и дополнительные инвестиции в размере более 50 миллионов евро, электростанция Аувере в течение пяти лет и пяти месяцев простаивала по исключительным причинам в общей сложности полтора года с момента завершения строительства. В своем обзоре Госконтроль установил, что до сих пор неясно, когда станция достигнет проектной надежности работы, но управляющее станцией предприятие "Enefit Power" считает, что необходимо еще как минимум десять миллионов евро инвестиций.
Госконтроль: электростанция Аувере до сих пор не в рабочем состоянии
Согласно первоначальному плану, электростанция Аувере должна была способствовать энергетической безопасности и надежности энергоснабжения Эстонии. "К сожалению, новостью является даже то, что станция Аувере работает, а не находится на ремонте, - сказал государственный контролер Янар Хольм. - Но если станция не работает, она не может вырабатывать электроэнергию в критические моменты для обеспечения надежности энергоснабжения".
Передача станции была отложена на три года по сравнению с первоначальным сроком, но после приемки от строителей 31 июля 2018 года "Eesti Energia" до конца 2023 года потратила 24 миллиона евро на обслуживание и ремонт Аувереской электростанции и 29 миллионов евро на инвестиции, что в общей сложности составляет 53 миллиона евро. Экстренные ремонтные работы привели к тому, что станция большую часть времени не могла выполнять задачу, для решения которой она была построена. Несмотря на все задержки и инвестиции, очевидно, что необходимая надежность так и не была достигнута. По расчетам предприятия, для достижения 92% надежности, на которую была рассчитана установка, потребуется еще как минимум 10 миллионов евро. Кроме того, необходимо учитывать текущие расходы на обслуживание и ремонт.
По данным "Enefit Power", за пять лет и пять месяцев, прошедших с момента передачи электростанции Аувере, на ней произошли 97 чрезвычайных ситуаций и 531 день простоя из-за неисправностей, что в общей сложности составляет почти 1,5 года. Если к этому добавить плановое обслуживание, которое в течение указанного периода продолжалось в общей сложности 193 дня, то станция простаивала 724 дня. По сравнению с первоначальным планом, станция простаивала в 3,7 раза больше.
Хотя проектная надежность в работе должна была составлять 92%, на самом деле надежность станции в период 2018-2023 годов колебалась между 51% и 88%. Наибольшая надежность была достигнута в 2020 году, когда станция 87 дней находилась в резерве из-за низких цен, то есть не производила электроэнергию для рынка. Если находящаяся в резерве станция не работает, риск того, что что-то сломается, становится значительно ниже.
Масштабные аварийные отключения произошли в основном из-за несовершенства технического решения для внешних теплообменников. О проблеме было известно, но после сдачи станции на нее распространялся двухлетний гарантийный срок, в течение которого строитель оплачивал аварийный ремонт, а "Enefit Power" не мог вносить технические изменения в решения станции, иначе технические узлы теряли гарантию. Необходимые части были полностью заменены к концу 2023 года.
Строитель выплатил компании "Enefit Power" за электростанцию Аувере 134 миллиона евро штрафов: 106 миллионов евро за задержку передачи станции и 28 миллионов евро за недостижение уровня надежности. "Enefit Power" также использует модель для расчета упущенной переменной прибыли, которая составляет за последние пять лет в связи с внеплановыми ремонтами около 170 миллионов евро, причем большая часть этой суммы приходится на 2022 год с его высокими ценами на электроэнергию. Сумма штрафа, полученная от строителя, не превышает суммы упущенной переменной прибыли. Возможно, если бы завод работал в соответствии с планом, "Eesti Energia" не получила бы штрафов от строителя, но, вероятно, заработала бы больше.
Вклад Аувере в производство электроэнергии по-прежнему требует обслуживания и инвестиций. Согласно расчетам "Enefit Power", помимо 10 миллионов евро инвестиций, ожидаемых к концу 2025 года, для поддержания станции Аувере в рабочем состоянии не потребуется никаких других крупных экстренных инвестиций. В то же время инвестиции в станцию будут требоваться и в дальнейшем, поскольку котлы и турбины при обычной эксплуатации также нуждаются в серьезном ремонте и замене компонентов примерно каждые 5-10 лет.