Каждый пятый житель Эстонии страдает каким-либо заболеванием, вызванным избыточным весом. Вызванные ожирением болезни обходятся государству примерно в 125 миллионов евро в год.
Больше половины жителей Эстонии имеют избыточный вес
Шесть из десяти жителей Эстонии имеют избыточный вес, а каждый четвертый страдает ожирением. Избыточный вес является причиной 250 000 случаев заболеваний и 643 преждевременных смертей в год. Исследователи подсчитали, что это обходится государству примерно в 125 миллионов евро в год в виде косвенных и прямых расходов.
- Неудивительно, что и диабет второго типа, и сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами расходов. Например, в случае с избыточным весом почти половина расходов на лечение связана с заболеванием диабетом второго типа, - сказал старший научный сотрудник Института развития здоровья Райнер Рейле.
Основная часть расходов (113 млн евро) уходит на лечение болезней, вызванных избыточным весом, и выплату пособий по болезни. В качестве косвенных затрат государство теряет 9 млн евро в виде недополученных налоговых поступлений из-за нетрудоспособности и почти 3 млн евро из-за преждевременной смерти.
- Несомненно, ожирение обходится дороже. Если мы посмотрим на общие расходы в базовом анализе, то ожирение обходится в 74 млн, а избыточный вес - в 50 млн евро. С другой стороны, очевидно, что одно ведет к другому, - отметил Рейле.
- Избыточный вес влияет на очень широкий спектр заболеваний. Это способствует повышению кровяного давления, диабету, повышению уровня холестерина, нарушению обмена веществ, инфарктам, инсультам, механическим проблемам с суставами, - перечислил кардиолог Мати Пулвер из Северо-Эстонской региональной больницы.
По его словам, связь между заболеванием и избыточным весом обычно не вызывает у людей удивления. Однако похудение требует изменения привычек, что под силу далеко не каждому.
Семейные врачи в основном занимаются заболеваниями, связанными с образом жизни, и, по словам семейного врача Трийну-Мари Отса, избыточный вес – это деликатная тема, о которой трудно говорить. По ее словам, простого упоминания о больных недостаточно.
- Я вижу, что очень большую роль играет государство, например, налог на сахар, о котором так много говорилось. Знание о том, что вес нужно поддерживать в пределах нормы, должно идти с детства, из семьи. Это не только обязанность врача, но и большая работа каждого человека, - сказала Отса.
Ученые подсчитали, что недостаточная физическая активность людей и связанные с этим проблемы со здоровьем обходятся государству в 23 млн евро в год. Согласно последним данным, две трети жителей Эстонии двигаются слишком мало, то есть занимаются физической активностью менее двух часов в неделю.