Больше половины жителей Эстонии имеют избыточный вес

Шесть из десяти жителей Эстонии имеют избыточный вес, а каждый четвертый страдает ожирением. Избыточный вес является причиной 250 000 случаев заболеваний и 643 преждевременных смертей в год. Исследователи подсчитали, что это обходится государству примерно в 125 миллионов евро в год в виде косвенных и прямых расходов.

- Неудивительно, что и диабет второго типа, и сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами расходов. Например, в случае с избыточным весом почти половина расходов на лечение связана с заболеванием диабетом второго типа, - сказал старший научный сотрудник Института развития здоровья Райнер Рейле.

Основная часть расходов (113 млн евро) уходит на лечение болезней, вызванных избыточным весом, и выплату пособий по болезни. В качестве косвенных затрат государство теряет 9 млн евро в виде недополученных налоговых поступлений из-за нетрудоспособности и почти 3 млн евро из-за преждевременной смерти.

- Несомненно, ожирение обходится дороже. Если мы посмотрим на общие расходы в базовом анализе, то ожирение обходится в 74 млн, а избыточный вес - в 50 млн евро. С другой стороны, очевидно, что одно ведет к другому, - отметил Рейле.

- Избыточный вес влияет на очень широкий спектр заболеваний. Это способствует повышению кровяного давления, диабету, повышению уровня холестерина, нарушению обмена веществ, инфарктам, инсультам, механическим проблемам с суставами, - перечислил кардиолог Мати Пулвер из Северо-Эстонской региональной больницы.