Эстония вошла в список самых популярных зарубежных поездок россиян, следует из статистики Погранслужбы ФСБ.
Эстония стала одной из самых популярных стран для зарубежных поездок россиян
Всего россияне в первом квартале 2024 года выезжали за рубеж со всеми целями 5 329 249 раз, это на 8,8% больше, чем за тот же период 2023 года.
Самыми популярными направлениями зарубежных поездок россиян стали Абхазия (899 тыс.), Турция (643,8 тыс.), ОАЭ (572,2 тыс.), Казахстан (486,9 тыс.), Таиланд (486,8 тыс.), Китай (327 тыс.), Египет (300,4 тыс.), Грузия (196,8 тыс.), Армения (194,6 тыс.), Эстония (155,5 тыс.).