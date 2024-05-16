У значительной части эстонских интернет-магазинов выявлены нарушения

- Мы составили список из 70 интернет-магазинов с высокой посещаемостью, охватывающих различные сферы торговли. В течение года мы отслеживаем стоимость различных товаров со скидкой при помощи инструмента мониторинга цен, и к настоящему моменту обратились к 27 торговцам, чтобы они применяли скидки к товарам в соответствии с правилами. Правила отображения скидок изменились почти два года назад. За это время мы постоянно консультировали торговцев, и проверяли, правильно ли рассчитана скидка как в э-магазинах, так и физических магазинах. Все больше торговцев придерживаются новых правил, но нарушения все еще есть, и они требуют дальнейших разъяснений и вмешательства, - рассказала отдела предпринимательства TTJA Хеллика Тедер.