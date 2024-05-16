Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отслеживает скидочные предложения 70 крупнейших интернет-магазинов, и к настоящему моменту начато разбирательство с 27 торговцами.
У значительной части эстонских интернет-магазинов выявлены нарушения
- Мы составили список из 70 интернет-магазинов с высокой посещаемостью, охватывающих различные сферы торговли. В течение года мы отслеживаем стоимость различных товаров со скидкой при помощи инструмента мониторинга цен, и к настоящему моменту обратились к 27 торговцам, чтобы они применяли скидки к товарам в соответствии с правилами. Правила отображения скидок изменились почти два года назад. За это время мы постоянно консультировали торговцев, и проверяли, правильно ли рассчитана скидка как в э-магазинах, так и физических магазинах. Все больше торговцев придерживаются новых правил, но нарушения все еще есть, и они требуют дальнейших разъяснений и вмешательства, - рассказала отдела предпринимательства TTJA Хеллика Тедер.
Департамент обратил внимание торговцев на следующие пункты:
- Правила снижения цен применяются к акциям, в которых используется общедоступный промокод, опубликованный в интернет-магазине;
- Скидка должна быть указана от самой низкой цены за последние 30 дней. То есть необходимо учитывать в том числе цены скидочных кампаний, которые действовали в течение 30 дней до начала текущей акции;
- Цена со скидкой должна быть рассчитана на основе самой низкой цены за предыдущие 30 дней, поэтому запрещено показывать процент от рекомендованной розничной цены или обычной цены;
"Мы советуем потребителям всегда заранее узнавать, сколько обычно стоит желаемый товар, особенно перед началом различных акций. Это поможет избежать импульсивных покупок", - добавила Тедер. У покупателя есть право вернуть покупки, сделанные в интернет-магазине, в течение 14 дней без объяснения причин.