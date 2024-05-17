Нарва и Минобразования договорились о Нарвской школе для взрослых и ее будущем руководителе

Министр образования и науки Кристина Каллас и мэр Нарвы Яан Тоотс запланировали на 30 мая подписать в Нарве административный договор о передаче государству содержания Нарвской школы для взрослых.

Нарвская школа для взрослых - это пока что муниципальное учреждение с нестационарной формой школьного и гимназического обучения. Политическое согласие на передачу школы государству Нарвское горсобрание дало на своем заседании 21 марта, а обсуждали и предполагали это уже несколько лет.

Собственно передача школы произойдет с 1 сентября 2024 года.

Министерство и Нарвская горуправа отдельно обговорили, что должностной конкурс для поиска нового директора школы для взрослых объявит государство. Однако уже сразу после подписания административного договора город должен будет незамедлительно назначить исполняющего обязанности директора, и чтобы тот человек отвечал квалификационным требованиям, предъявляемым к школьным руководителям.

Сейчас директором Нарвской школы для взрослых является депутат городского собрания из правящей фракции "Narva" Елена Каврус. Общеизвестно, что она пока не имеет свидетельства о владении государственным языком на требуемом уровне С1. На этот должностной недостаток как Елены Каврус, так и ряда других директоров школ и детсадов Нарвы ранее указывало Министерство образования и науки. Согласно действующему предписанию министерства, Каврус должна быть уволена с директорского места до октября, если в срок до июня она не подтвердит свое владение эстонским на высоком уровне.

- Я знаю, что эта категория (владения эстонским языком) нужна и поблажек нет. Со своей стороны я стараюсь покорить эту категорию в меру собственных возможностей, - говорила Каврус недавно в комментарии "Северному побережью".

Заявляемая цель передачи Нарвской школы для взрослых в ведение государства - сократить количество людей с низким уровнем образования в регионе, создать лучшие условия для перехода на обучение на эстонском языке, улучшить условия обучения учащихся и условия работы учителей, а также создать лучшие условия для сотрудничества между образовательными учреждениями и перекрестного использования ресурсов.

Государство будет с сентября нести все расходы на содержание школы. В 2023 году эти расходы составили около 690 тысяч евро в год. Из них 530 тысяч евро были государственной субсидией на оплату труда педагогов. В результате заключения административного договора экономия городского бюджета в течение последних четырех месяцев 2024 года составит 55-60 тысяч евро.