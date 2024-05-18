ОПРОС Насколько часто вы используете наличные деньги?

Фото: Peeter Lilleväli Надежда ВЕНЕ, работающий пенсионер: - Не очень часто, но в кошельке обычно всегда есть - на всякий случай. Например, на рынке что-то купить, потому что не у всех продавцов терминалы имеются. Иногда в небольших магазинах, если платишь наличными, могут скидку сделать. Если такое предлагают, то и до автомата готова сходить за наличными, выгодно всем.

Фото: Peeter Lilleväli Нина НЕГЛАСОН, врач: - Карточкой всегда удобнее, но примерно десять процентов покупок или услуг оплачиваю наличными деньгами, например, на рынке или в салонах красоты, где терминалы часто отсутствуют.

Фото: Peeter Lilleväli Аркадий ЗАКАРЛЮКА, пенсионер: - Преимущественно пользуюсь безналичными расчетами, но примерно пятую часть оплачиваю деньгами. В основном это мелкие покупки на ярмарках, на рынке или оплата бытовых услуг. Стараюсь, чтобы небольшая сумма наличных всегда была, недавно какие-то временные проблемы в банке были, не мог расплатиться в магазине карточкой, пришлось достать деньги.

Фото: Peeter Lilleväli Хелен РАЯС, мелкий предприниматель: - Бывает, что наличные нужны, когда что-то покупаю на рынке, не всегда есть у продавцов терминалы. Сама тоже предприниматель, продаю свой товар за наличные, потому что нет смысла приобретать терминал, слишком редко требуется и затраты неоправданны.

Фото: Peeter Lilleväli Вероника ТОХВЕР, учитель: - Очень редко, процентов пять. Использую в тех местах, где невозможно заплатить картой. Сбой в банке - не страшно, всегда есть с собой карта другого банка или автомат, где можно снять деньги.