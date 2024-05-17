Число безработных в первом квартале выросло

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что после колебаний прошлого года в показателях безработицы произошел заметный скачок вверх.

"В первом квартале этого года насчитывалось 58900 безработных. Это на 19800 человек больше, чем годом ранее, и на 4100 больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда безработица была самой высокой за весь год", - рассказала Вассильева и добавила, что уровень безработицы, который показывает, какая часть экономически активного населения, то есть рабочей силы, не имеет работы, составил 7,8%, или на 2,5 процентных пункта больше, чем годом ранее, и был выше даже самых высоких показателей в период кризиса пандемии.

С одной стороны, число безработных увеличилось за счет сокращения занятости, с другой - также за счет активизации экономически неактивных лиц, например пенсионеров, учащихся, занимающихся домашним хозяйством и других людей, которые не работают и не находятся в активном поиске работы.

По секторам наибольший спад наблюдался в промышленности и строительстве, среди как наемных работников, так и занятых в целом.

В секторе услуг за год сократилось число наемных работников, однако в общей занятости был отмечен небольшой рост. В секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства выросли как общая занятость, так и число наемных работников.

Хотя соотношение работающих с полной и неполной занятостью не изменилось, увеличилась доля тех наемных работников, которые работают с неполной занятостью, но желают работать и зарабатывать больше.