Теперь стало можно работать, находясь долго на больничном

Руководитель отдела услуг компенсаций по нетрудоспособности Леа Калда объяснила, что работа с адаптированными условиями в зависимости от состояния здоровья человека может начинаться с 61-го дня листа нетрудоспособности по болезни и продолжаться до тех пор, пока здоровье человека не восстановится, максимум 122 дня. В этот период работодатель должен выплатить не менее 50% зарплаты, которую работник получал до болезни, а разницу в зарплате по сравнению с периодом до болезни компенсирует Касса здоровья.

Калда отметила, что в первый месяц болезни определенно стоит сосредоточиться на выздоровлении. "При этом при продлении листа нетрудоспособности по болезни вы по желанию можете сообщить своему лечащему врачу, что хотели бы по возможности вернуться на работу. Прежде чем приступить к работе, необходимо запастись временем, поскольку корректировки и согласования с работодателем могут занять время. Даже если речь идет только о работе с сокращенным рабочим временем, что является наиболее распространенным адаптированным условием в ​​других странах Европы", - пояснила Калда.

"Кроме того, с 61-го дня действия листа нетрудоспособности Касса по безработице в дальнейшем будет предлагать работникам, находящимся на длительном листе нетрудоспособности, те же услуги, которыми до сих пор могли воспользоваться только люди с пониженной трудоспособностью. Эти услуги включают в себя консультирование по опыту, адаптацию рабочих мест и рабочих средств, рабочие вспомогательные приспособления, работу с помощником и профессиональную реабилитацию, различные индивидуальные решения, а также консультации для работодателей. Чтобы узнать больше о возможностях для вас, лучше всего обратиться в ближайшее отделение Кассы по безработице и записаться на прием", - сказала Ливия Лаас, представитель заместителя начальника отдела услуг работодателей Кассы по безработице.

В ходе создания новой системы целью Министерства социальных дел было замедление в течение следующих трех лет роста числа случаев стойкой нетрудоспособности. Благодаря этому повысится занятость людей, а также снизится нагрузка на систему здравоохранения.

Новая система не распространяется на сотрудников с договорами поручения и подряда, предпринимателей-физических лиц, владельцев счетов предприятия и членов правления предприятий.

Создание и внедрение системы предотвращения нетрудоспособности и мотивирования к работе людей, находящихся на длительных листах нетрудоспособности, софинансируется из средств Европейского Социального Фонда+, как сообщили в Министерстве социальных дел.