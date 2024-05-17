Вступила в силу поправка к закону, которая теперь позволяет работникам, находящимся на листе нетрудоспособности по болезни более двух месяцев, вернуться на работу либо на неполный рабочий день, либо выполнять более легкие задачи и получать при этом зарплату, которую они имели до начала болезни. Изменение коснется листов нетрудоспособности по болезни, выданных с 15 мая 2024 года.
Теперь стало можно работать, находясь долго на больничном
Министерство социальных дел инициировало уже вступившее в силу изменение, чтобы остановить все более распространяющиеся тенденции, когда больные люди остаются в стороне от трудовой деятельности в течение длительного времени, и у многих развивается стойкая нетрудоспособность. Долгосрочными листами нетрудоспособности по болезни ежегодно пользуются в среднем 17 тысяч человек.
"Согласно действовавшей до сих пор системе, нельзя было ходить на работу и получать доход от работы, находясь на длительном листе нетрудоспособности по болезни, иначе человек лишался бы компенсаций за этот лист. Это также отталкивало от трудовой жизни тех работников, чье здоровье на самом деле позволяло им работать либо неполный рабочий день, либо выполнять более простые задачи, а по разным причинам болезнь привела к длительной стойкой нетрудоспособности", - сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут.
Поэтому с 15 мая в сотрудничестве с Министерством социальных дел, Кассой здоровья и Кассой по безработице запущена новая добровольная система, которая позволит тем, кто находится на листе нетрудоспособности по болезни, участвовать в трудовой жизни в соответствии со своими способностями и получать зарплату, не теряя при этом дохода.
"Важно, чтобы и сам работник, и врачи, и работодатель были согласны с возвращением на работу. Чтобы возвращение на работу прошло гладко, лечащие врачи и врачи по охране труда дают рекомендации о том, какие условия труда необходимы работнику в зависимости от состояния его здоровья, а Касса по безработице предлагает поддержку работодателям для внесения необходимых корректировок в условиях труда. Чтобы работник, работающий неполный рабочий день, не потерял доход, Касса здоровья выплачивает компенсацию разницы в заработной плате, чтобы обеспечить доход в том же размере, какой он был на начала заболевания", - пояснила Сиккут.
Руководитель отдела услуг компенсаций по нетрудоспособности Леа Калда объяснила, что работа с адаптированными условиями в зависимости от состояния здоровья человека может начинаться с 61-го дня листа нетрудоспособности по болезни и продолжаться до тех пор, пока здоровье человека не восстановится, максимум 122 дня. В этот период работодатель должен выплатить не менее 50% зарплаты, которую работник получал до болезни, а разницу в зарплате по сравнению с периодом до болезни компенсирует Касса здоровья.
Калда отметила, что в первый месяц болезни определенно стоит сосредоточиться на выздоровлении. "При этом при продлении листа нетрудоспособности по болезни вы по желанию можете сообщить своему лечащему врачу, что хотели бы по возможности вернуться на работу. Прежде чем приступить к работе, необходимо запастись временем, поскольку корректировки и согласования с работодателем могут занять время. Даже если речь идет только о работе с сокращенным рабочим временем, что является наиболее распространенным адаптированным условием в других странах Европы", - пояснила Калда.
"Кроме того, с 61-го дня действия листа нетрудоспособности Касса по безработице в дальнейшем будет предлагать работникам, находящимся на длительном листе нетрудоспособности, те же услуги, которыми до сих пор могли воспользоваться только люди с пониженной трудоспособностью. Эти услуги включают в себя консультирование по опыту, адаптацию рабочих мест и рабочих средств, рабочие вспомогательные приспособления, работу с помощником и профессиональную реабилитацию, различные индивидуальные решения, а также консультации для работодателей. Чтобы узнать больше о возможностях для вас, лучше всего обратиться в ближайшее отделение Кассы по безработице и записаться на прием", - сказала Ливия Лаас, представитель заместителя начальника отдела услуг работодателей Кассы по безработице.
В ходе создания новой системы целью Министерства социальных дел было замедление в течение следующих трех лет роста числа случаев стойкой нетрудоспособности. Благодаря этому повысится занятость людей, а также снизится нагрузка на систему здравоохранения.
Новая система не распространяется на сотрудников с договорами поручения и подряда, предпринимателей-физических лиц, владельцев счетов предприятия и членов правления предприятий.
Создание и внедрение системы предотвращения нетрудоспособности и мотивирования к работе людей, находящихся на длительных листах нетрудоспособности, софинансируется из средств Европейского Социального Фонда+, как сообщили в Министерстве социальных дел.