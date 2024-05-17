Пожар, начавшийся в четверг в Ору, пожирает гектары ландшафта

В центр тревоги 16 мая в 22.32 поступило сообщение о лесном пожаре в Оруской части города Кохтла-Ярве, у железной дороги на территории за старым заводом, что на дороге Ору-Вазавере. Почти на двух гектарах горели торфяная почва, сухая трава, кустарник и сваленный на участке мусор.

Пожар локализовали к 01.41. Работы по тушению были остановлены ночью и возобновлены на следующее утро, в пятницу.

Огонь распространился на шесть-семь гектаров территории. Спасатели работают на трех участках, для тушения установлена рукавная линия. Работы по тушению ведут спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку.

Спасатели просят быть предельно осторожными с открытым огнем на природе в условиях засухи. Только за май произошло 83 лесных и ландшафтных пожара. Даже самая маленькая искра может привести к масштабному пожару, уничтожающему диких животных и имущество.

Разведение костров следует по возможности отложить. Каждый человек, разводящий костер, обязан следить за тем, чтобы огонь не распространился на природу или на здания. Для этого следует разводить костер вдали от зданий, учитывать направление и силу ветра, очищать территорию вокруг костра от сухой растительности и по возможности огораживать ее камнями или землей. Костер должен находиться под присмотром, а под рукой должны иметься первичные средства пожаротушения - огнетушители, ведра с водой или шланг для подачи воды под давлением.

При поездке на автомобиле помните, что растительная пыль, падающая на горячие части автомобиля, может мгновенно воспламениться, а высохшая растительность или торф могут воспламениться от искр из глушителя.