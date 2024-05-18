До выборов в Европарламент осталось несколько недель. Предвыборная кампания идет вовсю, и, как всегда перед выборами, правящие политические партии отложили непопулярные решения, но в целом эти выборы не дали ничего особенного.
Анвар Самост: Евровыборы могут внести одно значительное изменение в эстонскую политику
Самое крупное и в то же время неопределенное изменение зависит, конечно, в какой-то степени от результатов выборов, однако оно не связано ни с одним из кандидатов. А именно: все парламентские партии с интересом ждут, принесет ли после определения нового состава Европарламента неофициальная встреча глав правительств Евросоюза, намеченная на 17 июня, предложение председателю Партии реформ и премьер-министру Эстонии Кае Каллас о должности в новом составе Еврокомиссии, которое позволит ей достойно покинуть нынешний пост.
В то же время никакой достоверной информации нет. Наиболее четко возможный ход дел описала нынешний еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая в передаче ЭТВ "Первая студия" сказала, что Кая Каллас поедет на неофициальную встречу, чтобы договориться о работе для себя. "Мы знаем, что после выборов на Европейский совет отправляются с одними именами, потом главы правительств заседают день, ночь и, может быть, еще один день и выходят с сюрпризом. Если ты сам находишься в этом пространстве, как находился пять лет назад Мишель [бывший премьер-министр Бельгии и нынешний председатель Евросовета Шарль Мишель], то можешь выйти оттуда с золотой короной на голове".
Это факт, что центральной темой встречи 17 июня станет распределение руководящих постов на новый пятилетний период правления. Некоторые беседовавшие с национальным вещанием специалисты по Евросоюзу назвали эту встречу подготовкой к официальному Евросовету, проходящему 27-28 июня. На нем лидеры стран-членов уже должны подтвердить, кому быть президентом Еврокомиссии, постоянным председателем Евросовета, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, а также президентом Европарламента. Именно должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности считают подходящей для Каллас.
Сама Каллас достаточно опытная и, вполне понятно, не лишает себя путей отступления. "Как проводятся силовые линии? Кто и сколько мест получит? Исходя из этого, какими будут, так сказать, коалиции? Кто какое место хочет или не хочет занять? Я не присутствовала на таких дискуссиях раньше, когда пять лет назад принимались подобные решения. Я не знаю, как происходят такие вещи, - сказала она в интервью "Vikerraadio". - Я не говорю ни нет ни да. Я занимаюсь той работой, которая есть у меня сейчас".
"Может случиться, что через несколько месяцев после выборов мы все же получим нового премьер-министра".Анвар Самост, журналист
А какие еще изменения могут принести выборы в Европарламент? Очевидно, меньше всего изменений будет среди представляющих Эстонию членов Европарламента. Если взять за основу результаты опроса "Kantar Emor", проведенного по заказу национального вещания, то в Брюсселе и Страсбурге продолжат работу Марина Кальюранд и Свен Миксер из Социал-демократической партии, Яак Мадисон из EKRE, Урмас Паэт из Партии реформ и Рихо Террас из "Isamaa". Три места находятся под знаком вопроса, и можно сказать, что ради них и ведется кампания. Может случиться такое, что Центристская партия все же получит мандат и от решения председателя партии Михаила Кылварта будет зависеть, позволит ли он Яне Тоом продолжить вести свои дела в Европарламенте. Может случиться также, что второй мандат получит наряду с соцдемами и Партия реформ - для Ханно Певкура или Марко Михкельсона. С меньшей долей вероятности может произойти и такое, что второй мандат в случае успешной кампании получит "Isamaa" - для Юри Ратаса или Урмаса Рейнсалу.
План "Isamaa" сделать из выборов в Европарламент референдум по вопросу правительства Каи Каллас тоже не удался. Во-первых, Партия реформ проводит предвыборные кампании наверняка, и, несмотря на всеобщую низкую поддержку и отказ Андруса Ансипа от участия в ней, минимальный результат реформисты все же получат, нажимая на известные кнопки. Во-вторых, партии "Isamaa", несмотря на всю свою популярность, трудно объединить за собой недовольных политикой правительства и премьер-министра. Во-первых, у отечественников не хватает для этого подходящих и пользующихся доверием политиков, а во-вторых, следует посмотреть последние предвыборные дебаты на ЭТВ, сосредоточившиеся на зеленом повороте.
В ходе передачи стали ясны две вещи. Почти все партии критически переоценили зеленый поворот. Однако все они, кроме "Правых", в тот или иной момент участвовали в принятии решений, которые и привели к нынешнему похмелью. Как сказал Райн Эплер Ратасу: находясь в правительстве, мы, конечно, красным карандашом вычеркнули фрагмент об этих соглашениях, однако премьер-министр Юри Ратас вновь вернул их туда большинством голосов Центристской партии и "Isamaa".
Таким образом, допускающего черно-белое распределение референдума не будет, однако может случиться, что через несколько месяцев после выборов мы получим все же нового премьер-министра.