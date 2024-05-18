Анвар Самост: Евровыборы могут внести одно значительное изменение в эстонскую политику

Сама Каллас достаточно опытная и, вполне понятно, не лишает себя путей отступления. "Как проводятся силовые линии? Кто и сколько мест получит? Исходя из этого, какими будут, так сказать, коалиции? Кто какое место хочет или не хочет занять? Я не присутствовала на таких дискуссиях раньше, когда пять лет назад принимались подобные решения. Я не знаю, как происходят такие вещи, - сказала она в интервью "Vikerraadio". - Я не говорю ни нет ни да. Я занимаюсь той работой, которая есть у меня сейчас".

А какие еще изменения могут принести выборы в Европарламент? Очевидно, меньше всего изменений будет среди представляющих Эстонию членов Европарламента. Если взять за основу результаты опроса "Kantar Emor", проведенного по заказу национального вещания, то в Брюсселе и Страсбурге продолжат работу Марина Кальюранд и Свен Миксер из Социал-демократической партии, Яак Мадисон из EKRE, Урмас Паэт из Партии реформ и Рихо Террас из "Isamaa". Три места находятся под знаком вопроса, и можно сказать, что ради них и ведется кампания. Может случиться такое, что Центристская партия все же получит мандат и от решения председателя партии Михаила Кылварта будет зависеть, позволит ли он Яне Тоом продолжить вести свои дела в Европарламенте. Может случиться также, что второй мандат получит наряду с соцдемами и Партия реформ - для Ханно Певкура или Марко Михкельсона. С меньшей долей вероятности может произойти и такое, что второй мандат в случае успешной кампании получит "Isamaa" - для Юри Ратаса или Урмаса Рейнсалу.