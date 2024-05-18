Нетуристическая Замбия Страна контрастов, куда хочется вернуться

Это не первая миссионерская поездка Любови - она уже была в Таиланде, Бирме, Украине, но в Африку отправилась впервые.

- Далеко и дорого, поэтому поехали только вдвоем с директором НКО "Каждому ребенку - семья" Яне Снайт, - сказала Любовь. - Немало путешествую, но столь длинная дорога впервые - больше суток в одну сторону, по четыре самолета туда и обратно, а из-за опоздания на рейс пришлось на два дня задержаться в Хельсинки и лететь в Замбию другим маршрутом... Главное - добрались.