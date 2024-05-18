Делегация эстонского НКО "Каждому ребенку - семья" ("Igale Lapsele Pere") в апреле ездила в Замбию с миссией - волонтеры провели трехдневный тренинг для учителей школ и детсадов. Немного отдохнув от дальней дороги, руководитель ида-вируского представительства НКО Любовь Дорошенко поделилась впечатлениями от африканской страны.
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Нетуристическая Замбия ⟩ Страна контрастов, куда хочется вернуться
Это не первая миссионерская поездка Любови - она уже была в Таиланде, Бирме, Украине, но в Африку отправилась впервые.