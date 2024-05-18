Участники дебатов кандидатов в Европарламент, проходивших 9 мая в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета, говорили о том, почему они хотят попасть в Европарламент и как привлечь к голосованию больше людей.
НАША ЕВРОПА ⟩ Почему вы баллотируетесь в Европарламент и как привлечь людей на выборы?
Выборы в Европарламент - 2024
- Период выборов: 3-9 июня. Предварительное голосование и электронное голосование будут проходить с 3 по 8 июня
- Кто участвует в выборах: граждане 27 стран-членов Евросоюза
- Кого и на какой срок избирают: 720 депутатов парламента избираются сроком на пять лет, из них 7 избираются в Эстонии
Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ):
1. Вся моя жизнь и учеба были связаны с Европой. В Рийгикогу я являюсь членом комиссии по иностранным делам. Я была руководителем эстонской делегации на парламентской ассамблее Евросовета. Я в курсе того, как функционируют институты Евросоюза. Всю свою жизнь я посвятила тому, чтобы создавать хорошие отношения на международной арене.
2. Я считаю это проблемой, что мало людей ходят на выборы в Европарламент. Мне кажется, что людям надо больше объяснять, что все происходящее в Европе в конечном итоге влияет и на нас.
Например, в комиссии Рийгикогу по делам Евросоюза мы занимаемся именно теми директивами, которые перенимаем в эстонском законодательстве и которые обязательно будут влиять также на нашу жизнь. Например, связанная с упаковками директива имеет большое влияние.
Андрей Коробейник (Центристская партия):
1. Центристская партия входит в Европарламенте во фракцию "Renew Europe", занимающуюся больше инновационными решениями. Евросоюз сейчас очень явно отстает от наших конкурентов, от Соединенных Штатов Америки и Китая. Это отставание все увеличивается. Мы хотим помочь в этой области инноваций.
2. Почему люди не ходят на выборы? Они считают, что Евросоюз далеко и ничего особо не решает. И что там такая огромная бюрократия, что, конечно, тоже правда. Но, например, в сельскохозяйственном секторе от решений Евросоюза зависит очень многое. Сельское хозяйство - та сфера, куда поступает большая часть пособий. Эстонские земледельцы находятся в более плохом положении, они получают от Евросоюза меньше денег. Это один из моментов, где эстонские депутаты могли бы сообща что-то предпринять. Если, например, Украина вступит в Евросоюз, то сельскохозяйственные пособия будут пересмотрены.
Вирве Линдер ("Isamaa"):
1. Я решила баллотироваться в Европарламент, так как искренне верю: чтобы демократия могла функционировать наилучшим по возможности образом, необходимо как можно более широкое представительство. Я имею в виду не только то, чтобы у нас были представлены люди разного пола, возраста и с разными экспертными знаниями, а чтобы у нас были также представлены люди из разных регионов.
Европарламент является исключительным представительским собранием, ведь его состав определяется прямыми выборами. Я верю, что Ида-Вирумаа со своими особыми проблемами является именно таким регионом, который нуждается в сильном представительстве.
"Isamaa" входит в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии. Это самая большая фракция. Общественное устройство всей Эстонии и большой части Европы основывается на христианском мировоззрении.
2. Людям темы Европарламента кажутся далекими. Однако для такого маленького государства, как Эстония, Европарламент является прекрасной возможностью сделать свой голос слышимым. С учетом наших маленьких размеров, семь депутатов среди 720 являются в действительности очень большой долей. Если избрать туда людей, которые входят во влиятельные фракции, то это, в свою очередь, усилит их голос еще больше.
Все решения, приходящие из Европы, в большей или меньшей мере влияют на нашу жизнь и здесь в Кохтла-Ярве. Особенно ясно это стало в свете зеленого поворота. Мы должны быть внимательны и воспользоваться возможностью самим участвовать в принятии решений. Если мы не пойдем выбирать, то наш голос автоматически перейдет к кому-то из, так сказать, кандидатов-оппонентов.
Катри Райк (Социал-демократическая партия):
1. Я занималась в жизни очень разными вещами: руководила Нарвским колледжем Тартуского университета, короткое время была министром внутренних дел и входила в парламент, а также десять лет являлась действующим нарвским политиком, в качестве как члена горсобрания, так и мэра. Жизнь была пестрая. Важность Европарламента, на мой взгляд, сейчас больше, нежели когда-либо прежде. Вспомним, что он был создан для того, чтобы обеспечить мир в Европе. Социал-демократы входят в Европарламенте в депутатскую группу социал-демократов и демократов.
2. Вопрос безопасности является сейчас важнейшим для всех нас, и поэтому прошу всех прийти проголосовать, а также позвать с собой своих родных и знакомых. Наша общая миссия - объяснить в Брюсселе другим государствам и прежде всего тем крупным государствам, которые расположены далеко от российской границы, насколько опасна Россия и что может случиться, а также каков наш исторический опыт. К моей большой радости, в ходе дебатов выяснилось, что это объединяет наших кандидатов из разных партий.
Мы должны больше говорить о демократии, о процессе принятия решений на уровне Европы и о том, как можно влиять на него. Политикам следует также обращать на это внимание не только в предвыборный период.
Арво Аллер (EKRE):
1. Консерваторы входят в Европарламенте во фракцию "Идентичность и демократия", основывающуюся на консервативных ценностях и национальных государствах. Я твердо выступаю за то, что Евросоюз должен быть союзом государств, а не союзным государством. Чтобы не происходила федерализация и наши права не передавались Брюсселю. Сейчас очень хорошо видно, как навязанное Брюсселем зеленое безумие начало распространяться в Эстонии. EKRE, конечно, против этого.
Я баллотируюсь, так как, прожив 50 лет в Ида-Вирумаа и 25 лет из них проработав в сельском хозяйстве, я точно и глубоко знаю проблемы сельской жизни. Это верно, что из европейского бюджета 30 процентов уходит на сельское хозяйство и сельские регионы. Я имел возможность в течение года быть министром сельской жизни. Мы выступали за то, чтобы для эстонских земледельцев и сельских регионов не устанавливались ограничения из-за зеленого безумия. Эстония не может принимать на себя все обязательства, как делает это сейчас Министерство климата. Зеленое безумие надо остановить. Одним из наших приоритетов является то, чтобы каждое государство само могло решать, как оно обеспечит безопасность своего населения и защиту внешних границ. Миграционную политику Евросоюза обязательно следует пересмотреть.
Ильмар Рааг ("Правые"):
1. Уже не один год у меня спрашивали, пойду ли я в политику. Раньше я говорил, что дела еще не настолько плохи, там справляются и без меня. Однако с того момента, когда началась агрессия России в Украине и в Европе в то же время произошло несколько кризисов, мне показалось, что дела, наверное, достаточно плохи, когда все должны что-то делать. Поэтому я оказался также среди правых.
Некоторые спрашивают, что это за зверь - "Правые". Мы отвечаем, что это прежде всего экономическая партия, но если послушать разные программы, то мы видим, что в некоторых вещах мы очень либеральны, а, например, в предотвращении нелегальной миграции мы даже строже, чем самые строгие до сих пор в Эстонии.
2. Евросоюз, несомненно, важен для Эстонии. Развитие, которое происходило, шло через то, что мы являлись членами Евросоюза. В то же время это правда, что в случае Евросоюза все говорят, что регуляции следует уменьшить. Сейчас среди прочего на рассмотрении находятся некоторые проводившиеся политики, которые прежде сильно финансировались.
Евросоюз уже снимает климатические цели, так как понимает, что если экономика развалится, то мы ничего не сможем сделать и с климатом. Мы видим, что эти дополнительные порывы могут отнять у людей действительное желание вести дела с Европой.