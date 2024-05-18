НАША ЕВРОПА Почему вы баллотируетесь в Европарламент и как привлечь людей на выборы?

2. Почему люди не ходят на выборы? Они считают, что Евросоюз далеко и ничего особо не решает. И что там такая огромная бюрократия, что, конечно, тоже правда. Но, например, в сельскохозяйственном секторе от решений Евросоюза зависит очень многое. Сельское хозяйство - та сфера, куда поступает большая часть пособий. Эстонские земледельцы находятся в более плохом положении, они получают от Евросоюза меньше денег. Это один из моментов, где эстонские депутаты могли бы сообща что-то предпринять. Если, например, Украина вступит в Евросоюз, то сельскохозяйственные пособия будут пересмотрены.

Вирве Линдер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вирве Линдер ("Isamaa"):

1. Я решила баллотироваться в Европарламент, так как искренне верю: чтобы демократия могла функционировать наилучшим по возможности образом, необходимо как можно более широкое представительство. Я имею в виду не только то, чтобы у нас были представлены люди разного пола, возраста и с разными экспертными знаниями, а чтобы у нас были также представлены люди из разных регионов.

Европарламент является исключительным представительским собранием, ведь его состав определяется прямыми выборами. Я верю, что Ида-Вирумаа со своими особыми проблемами является именно таким регионом, который нуждается в сильном представительстве.

"Isamaa" входит в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии. Это самая большая фракция. Общественное устройство всей Эстонии и большой части Европы основывается на христианском мировоззрении.