ПЕРЕДОВИЦА Как окончательно не выпить куртнаские озера?

Жители региона с того времени смогли наслаждаться действительно качественной питьевой водой, исходящей из этой экосистемы. Как зачастую происходит с использованием природных запасов, и здесь под влиянием потребления воды и добычи сланца возникла ситуация, когда природа уже не успевает восстанавливаться.

По утверждению ученых, состояние Куртнаской озерной системы и причины ее усыхания очень тщательно исследованы и давно известны. Главной причиной называют слишком интенсивное потребление питьевой воды. Решение проблемы годами откладывалось и альтернативные решения начали искать лишь в последние годы. Поэтому мы сейчас оказались в ситуации, когда резервов у существующей системы водоснабжения нет, а это, в свою очередь, может начать сильно препятствовать развитию региона.

В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать о том, что у водного предпринимателя не будет больше значительной способности обеспечивать водоснабжение, если в регионе появится какое-нибудь крупное предприятие, нуждающееся в воде для производственного процесса.

На первый взгляд можно ведь сказать, что в случае разрешенного и истинного потребления есть еще запас, но если учесть, что через четыре года разрешенный предельный объем уменьшат, то это все же не является решением.

Однако ученые предлагали также различные решения, которые могли бы вывести из этого напряженного положения. Другое дело, есть ли на них деньги.

Так, ученый Яанус Терасмаа еще летом 2020 года писал об этой проблеме в "Северном побережье" следующее: "Хорошо, что еще имеются возможности спасти часть редких озер и их экосистем, не лишая при этом всех местных жителей питьевой воды. Необходимо только наличие у принимающих решения смелости и желания прислушаться к ученым".