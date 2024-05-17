Правительство не сделает для нарвских учащихся с особыми потребностями исключения при переходе на эстоноязычное обучение

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что не считает обоснованным делать исключения на основании классов или групп только потому, что там учатся дети с особыми образовательными потребностями. "Действующий порядок уже дает возможность организовать обучение учеников с особыми образовательными потребностями, исходя из их способностей. Неверно утверждать, будто имеются дети, которые вообще не в состоянии перейти на эстоноязычное обучение. В случае детей со специфическими особыми потребностями к детям подходят индивидуально, а не на основании класса", - пояснила министр.

Для учеников, которые проходят обучение, ориентированное на детей с тяжелыми и глубокими умственными недостатками, закон позволяет школе выбирать язык обучения.

Город Нарва ходатайствовал перед правительством о разрешении в 2024/2025 учебном году частичного, то есть в объеме 40%, обучения на русском языке для части классов в Нарвском языковом лице, Кренгольмской школе, Пяхклимяэской школе и Паюской школе, а также для части групп в детсадах "Pingviin", "Kirsike" и "Põngerjas". Об исключении ходатайствовали для тех классов и групп, где учатся получающие усиленную поддержку дети.

Оценку ходатайству города Нарва дала также правительственная комиссия, образованная в рамках перехода на эстоноязычное обучение. Комиссия нашла, что весомых причин для того, чтобы разрешить исключения, нет, и с интересами учащегося не согласуются неиспользование его потенциала развития и непредоставление ему эстоноязычного образования, исходя из предварительной оценки, будто ребенок на это не способен.

В соответствии с Законом об основной школе и гимназии, а также с Законом о дошкольном детском учреждении, учебным языком в детсаду, основной школе и гимназии является эстонский. Закон говорит, что правительство может при наличии весомых причин выдать разрешение на иноязычную учебно-воспитательную деятельность.