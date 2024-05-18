ВИДЕО Президенты Исландии и Эстонии ранним утром на Селисоо вырвались из повседневной рутины

- Я наслаждался привилегией быть так близко к природе и в то же время в хорошей компании. Нас сопровождал гид, который рассказывал об истории, природе и окружающей среде. Эта прогулка была очень особенной, я узнал много нового, - сказал президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон.