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ВИДЕО Президенты Исландии и Эстонии ранним утром на Селисоо вырвались из повседневной рутины

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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На стоянке Селисоо именитых гостей ждал завтрак, для которого Тауно Лаасик первым делом предложил Гудни Йоханнессону свекольного судака. "Эстонцы любят красную рыбу", - пояснил он подоплеку деликатеса.
На стоянке Селисоо именитых гостей ждал завтрак, для которого Тауно Лаасик первым делом предложил Гудни Йоханнессону свекольного судака. "Эстонцы любят красную рыбу", - пояснил он подоплеку деликатеса. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Утро четверга началось для исландского и эстонского президентов в Ида-Вирумаа необычно - со стартовавшего около семи утра похода на Селисоо и необычного завтрака на свежем воздухе, приготовленного причудскими поварами.

- Я наслаждался привилегией быть так близко к природе и в то же время в хорошей компании. Нас сопровождал гид, который рассказывал об истории, природе и окружающей среде. Эта прогулка была очень особенной, я узнал много нового, - сказал президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон.

Ромет Вайно, специалист по болотам и топям, как житель Рапламаа хорошо знающий Селисоо, прибыл обучать президентов прямо с "Весеннего шторма", после чего сразу же вернулся на крупные учения.

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