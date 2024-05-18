ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Гудни Йоханнессон

Да, пожалуй, найдутся и такие, кто скажет: ну и что из того? Президент Эстонии Алар Карис отметил, что это хорошо, когда главам других государств удается порой показать, кроме Таллинна, и другие регионы Эстонии. Когда сверхпопулярный президент Исландии (получить от своего народа на выборах в имеющем очень давние демократические традиции обществе 92,2% голосов - это своего рода рекорд) расскажет в своей стране об увиденном и испытанном в Ида-Вирумаа, то это и у тамошних людей вызовет интерес к здешнему краю и желание совершить турпоездку, а может, еще и инвесторов из Исландии привлечет.