В Украине, очевидно, погиб воевавший за Россию гражданин Эстонии

Вячеслав Островский был гражданином Эстонии, проживавшим в российском городе Печоры. Последний раз он выходил на связь с родней 27 декабря 2023 года. Известно что он был мобилизован и воевал в Украине за Россию в составе отряда "Шторм", пишет RusDelfi.