Вячеслав Островский был гражданином Эстонии, проживавшим в российском городе Печоры. Последний раз он выходил на связь с родней 27 декабря 2023 года. Известно что он был мобилизован и воевал в Украине за Россию в составе отряда "Шторм", пишет RusDelfi.
В Украине, очевидно, погиб воевавший за Россию гражданин Эстонии
Как пишет издание, 20 января 2024 года в группе "НОВОСТИ НА ОДНОКЛАССНИКАХ 18+" появился пост, в котором женщина просила помощи в поисках своего брата, пропавшего уроженца Печор 32-летнего Вячеслава Островского. Последний раз он выходил на связь с родней 27 декабря 2023 года.
Под постом женщина прикрепила фотографию мужчины в военной форме.
Островский был мобилизован и воевал в отряде "Шторм", который известен тем, что является штрафбатом в военных силах России и несет самые больше потери.