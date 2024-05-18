В прошлом году музеи Эстонии посетили 2,5 млн раз

По данным Департамента статистики, в 2023 году в Эстонии насчитывалось 157 действующих музеев, которые за год посетили около 2,5 млн раз.

В музеях в течение года были доступны для посещения в общей сложности 95 экспозиций, четыре научных центра и 924 выставки.

По словам аналитика Департамента статистики Эрика Леста, в образовательных программах для детей и молодежи приняли участие более 300 000 человек, а в программах для взрослых - около 79 000. В образовательных программах научных центров участвовало около 120 000 детей и подростков, в программах для взрослых - 38 000.

"Похоже, что молодым людям нравится такой подход, потому что в прошлом году дети до 9 лет посетили музеи и научные центры более 200 тысяч раз", - добавил он.

Музеи в Эстонии создают интерактивные выставки и виртуальные туры, которые позволяют посетителям знакомиться с историей и искусством новыми способами.

18 мая в Эстонии отмечают общеевропейскую Ночь музеев, когда музеи открыты дольше обычного и принимают всех желающих бесплатно.