Компания Elron тестирует спутниковый интернет от Starlink

- По данным опроса пассажиров, соединение Wi-Fi, которое прерывается из-за точек доступа мобильных телефонов на железнодорожных линиях, является одной из наиболее важных проблем для пассажиров во время поездок на поезде, - сказал Лаури Бетлем, председатель правления Elron. - В настоящее время мы можем предложить пассажиру соединение Wi-Fi только если мы находимся в зоне покрытия мобильной связи. В прошлом году вместе с Telia мы составили карту ситуации с покрытием мобильной связи на железнодорожных коридорах Эстонии, и результаты измерений показали, что на данный момент не хватает как минимум 25 мобильных мачт для покрытия железнодорожных маршрутов с надлежащей передачей данных.

По словам Бетлема, для улучшения передачи данных определенно необходимо улучшить покрытие мобильной связи на железнодорожных линиях, но компания Elron также начала мероприятия по улучшению передачи данных в поездах. "Начиная с мая мы заменим все железнодорожные маршрутизаторы новыми устройствами 5G, которые должны обеспечить лучшее покрытие, насколько это позволяют сегодня операторы и вышки сотовой связи", - добавил он, отметив, что в ситуациях, когда мобильного покрытия вообще нет, новые роутеры сами по себе не помогут.

Поэтому 17 мая Elron также приступил к тестированию устройства Starlink, обеспечивающего спутниковую передачу данных, в поезде № 2314 "Гермет".

- Поскольку в случае со Starlink наконец-то доступны первые сертифицированные решения для железных дорог, мы начнем тестировать и эту возможность. В мае мы установим устройство с подключением Starlink на один из поездов для тестирования. По итогам тестирования мы решим, будем ли и в каком количестве поездов дальнего следования приобретать такие устройства. Устройства Starlink должны помочь обеспечить передачу данных, особенно в горячих точках, - сказал Бетлем.