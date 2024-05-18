Идавируские пчеловоды - одни из наименее активных в Эстонии

PRIA принимал заявки на т.н. пособие на пчелиную семью до 10 мая. К установленному сроку в ведомство поступили заявки от 1935 пчеловодов в общей сложности на 35 553 пчелиных семьи.

Больше всего заявок поступило от пчеловодов из Харьюмаа (254), Пярнумаа и Тартумаа (по 196). По числу указанных в заявках пчелиных семей лидировали Тартумаа (4622), Харьюмаа (4056) и Ляэне-Вирумаа (3782).

Меньше всего заявок поступило от пчеловодов из Хийумаа (50), Ляэнемаа (68) и Ида-Вирумаа (71). Во всех трех уездах число заявок сократилось по сравнению с предыдущим годом. Эти три уезда также находятся в конце списка по количеству включенных в заявки пчелиных семей - 647 на Хийумаа, 1040 в Ляэнемаа и 1279 в Ида-Вирумаа.

В текущем году PRIA выплатит в рамках данного пособия 800 000 евро. Департамент определит размер пособия не позднее 1 декабря и выплатит его не позднее 31 декабря 2024 года.