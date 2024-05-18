Согласно данным майского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, наибольшую поддержку получила Социал-демократическая партия: за девять выдвинутых соцдемами кандидатов намерены проголосовать в общей сложности 23,6% респондентов, что может дать партии сразу два мандата. В то же время рост поддержки обвиняемого в госизмене Айво Петерсона ставит под вопрос получение мандата Центристской партией.
ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ ⟩ Айво Петерсон может отобрать единственный мандат у центристов
По данным опроса, менее чем за месяц до выборов SDE имеет наибольшие шансы получить два мандата в ЕП.
Больше половины (16%) общей поддержки соцдемов приходится на Марину Кальюранд. Из остальных представителей SDE наилучшие шансы на избрание за счет высокого рейтинга Кальюранд имеет Свен Миксер (1,9%).
Поддержка Партии реформ несколько снизилась за последний месяц: с 18,8% в апреле до 17,2% в мае. Из кандидатов от Партии реформ с большим отрывом лидирует первый номер списка Урмас Паэт, которого поддерживают 9,3% респондентов.
Поддержка Isamaa также снизилась с 16,8% в апреле до 14% в первой половине мая. С таким результатом отечественники могут претендовать только на один мандат.
Поддержка EKRE практически не изменилась по сравнению с апрельским опросом и составила 13,6%. Как и Isamaa, консерваторы при таком результате получат единственный, но твердый мандат.
Возглавляющий список EKRE председатель партии Мартин Хельме получил поддержку 3,1% респондентов. Это означает, что он сможет пройти в Европарламент только в том случае, если EKRE удастся за оставшийся месяц значительно увеличить свою популярность и завоевать два мандата. Для этого кандидаты от консерваторов должны будут набрать в общей сложности не менее 17% голосов и надеяться, что Центристская партия не получит ни одного мандата.
За месяц до выборов именно Центристская партия находится в самом шатком положении. Совокупная поддержка девяти выдвинутых центристами кандидатов составляет всего 11%. При таком результате получение мандата возможно, но не гарантировано. Месяц назад рейтинг центристов был примерно такой же, как у EKRE - 13,8%.
Падение рейтинга Центристской партии связано с ростом популярности Айво Петерсона - единственного кандидата, выдвинутого партией KOOS. Рейтинг Петерсона составляет 3,1%. Это намного меньше, чем Петерсону потребовалось бы для избрания, но эти голоса он отнимает именно у Центристской партии. Так, среди избирателей неэстонской национальности поддержка Петерсона достигает 11,4%, и в этой группе респондентов его опережают только Центристская партия (45,3%) и SDE (15,6%).
Если Центристская партия все же получит мандат, то Яна Тоом (3,2%) сможет получить место в ЕП только в том случае, если от него откажется Михаил Кылварт (5,9%).
Опрос Kantar Emor был проведен 6-15 апреля комбинированным методом онлайн-анкетирования и телефонного опроса. В нем принял участие 1471 гражданин Эстонии, достигший избирательного возраста. По расчетам социологов, максимально возможная погрешность при такой выборке составляет ±2,3%. Опрашивались только граждане, которые планируют проголосовать на выборах в Европарламент, которые пройдут 3-9 июня.
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