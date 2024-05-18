ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ Айво Петерсон может отобрать единственный мандат у центристов

По данным опроса, менее чем за месяц до выборов SDE имеет наибольшие шансы получить два мандата в ЕП.

Больше половины (16%) общей поддержки соцдемов приходится на Марину Кальюранд. Из остальных представителей SDE наилучшие шансы на избрание за счет высокого рейтинга Кальюранд имеет Свен Миксер (1,9%).

Поддержка Партии реформ несколько снизилась за последний месяц: с 18,8% в апреле до 17,2% в мае. Из кандидатов от Партии реформ с большим отрывом лидирует первый номер списка Урмас Паэт, которого поддерживают 9,3% респондентов.

Поддержка Isamaa также снизилась с 16,8% в апреле до 14% в первой половине мая. С таким результатом отечественники могут претендовать только на один мандат.

Поддержка EKRE практически не изменилась по сравнению с апрельским опросом и составила 13,6%. Как и Isamaa, консерваторы при таком результате получат единственный, но твердый мандат.

Возглавляющий список EKRE председатель партии Мартин Хельме получил поддержку 3,1% респондентов. Это означает, что он сможет пройти в Европарламент только в том случае, если EKRE удастся за оставшийся месяц значительно увеличить свою популярность и завоевать два мандата. Для этого кандидаты от консерваторов должны будут набрать в общей сложности не менее 17% голосов и надеяться, что Центристская партия не получит ни одного мандата.