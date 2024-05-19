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На уходящей неделе электричество в Эстонии стоило вдвое дороже, чем в Финляндии

Северное побережье
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Электричество
Электричество Фото: Bez Tabu

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,2 цента за киловатт-час, пишет rus.err.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 8,15 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 13%, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии более чем вдвое ниже - 3,01 цента за киловатт-час. Средняя цена в зоне Nord Pool составила 4,8 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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