На уходящей неделе электричество в Эстонии стоило вдвое дороже, чем в Финляндии

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 8,15 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 13%, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии более чем вдвое ниже - 3,01 цента за киловатт-час. Средняя цена в зоне Nord Pool составила 4,8 цента.