В начале следующей недели погода поменяется

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет ясно, местами возможна переменная облачность. Местами пройдут ливни и, возможно, даже будет гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. К утру на северном побережье ветер повернется на северо-восток и север, 3-8 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

На Чудском озере будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Высота волн 0,3-0,8 метра. Местами возможны ливни, но видимость в основном хорошая. Температура воздуха 13-16 градусов.

Днем в понедельник будет малооблачная и переменная облачность. В Южной Эстонии местами пройдут ливни и грозы. Ветер постепенно сменится с северного на северный и северо-восточный 3-10 м/с, на островах и побережье - порывами до 13 м/с. Во время гроз ветер будет порывистым. Температура воздуха составит 18-24 градуса, на побережье - около 15 градусов тепла.

На Чудском озере ветер будет дуть с северо-запада на северо-восток со скоростью 5-8 м/с, порывами до 13 м/с. Высота волн 0,6-1,2 метра. Во второй половине дня местами пройдут ливни, возможна грозы. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха составит 17-20 градусов тепла.