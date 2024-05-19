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Новая кампания Эстонского музея природы обращает внимание на окружающее нас биоразнообразие

Северное побережье
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Новая кампания музея призывает обратить внимание на окружающее нас природное разнообразие
Новая кампания музея призывает обратить внимание на окружающее нас природное разнообразие Фото: Эстонский музей природы

В разных регионах Эстонии появились плакаты Эстонского музея природы, обращающие внимание биоразнообразие окружающей природы.

Изображение лягушки с надписью: "Это не лягушка"? Изображение дерева на всю страницу с текстом "Это не дерево"? Это кампания Эстонского музея природы под названием "Это среда обитания". Кампания призывает ценить и открывать для себя биоразнообразие.

"Биоразнообразие окружает нас повсюду, - говорит Леннарт Леннук, зоолог и заведующий отделом коллекций Эстонского музея природы. - Важно замечать его и видеть красоту даже в некошеном газоне".

Кампания привлекает внимание к тому, что такие повседневные объекты, как мох, лягушки, деревья и почва, являются частью нашей среды обитания, и что их уничтожение может иметь более серьезные последствия, чем может показаться на первый взгляд.

- Мы хотим побудить людей обращать внимание на окружающее нас биоразнообразие, - говорит Хейди Йыкс, директор Эстонского музея природы. - Богатая городская природа важна не только для нашего физического, но и для психического здоровья.

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