Новая кампания Эстонского музея природы обращает внимание на окружающее нас биоразнообразие

Изображение лягушки с надписью: "Это не лягушка"? Изображение дерева на всю страницу с текстом "Это не дерево"? Это кампания Эстонского музея природы под названием "Это среда обитания". Кампания призывает ценить и открывать для себя биоразнообразие.

"Биоразнообразие окружает нас повсюду, - говорит Леннарт Леннук, зоолог и заведующий отделом коллекций Эстонского музея природы. - Важно замечать его и видеть красоту даже в некошеном газоне".

Кампания привлекает внимание к тому, что такие повседневные объекты, как мох, лягушки, деревья и почва, являются частью нашей среды обитания, и что их уничтожение может иметь более серьезные последствия, чем может показаться на первый взгляд.

- Мы хотим побудить людей обращать внимание на окружающее нас биоразнообразие, - говорит Хейди Йыкс, директор Эстонского музея природы. - Богатая городская природа важна не только для нашего физического, но и для психического здоровья.