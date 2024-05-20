Для молодых людей старше 19 лет медицинское страхование Кассы здоровья действует еще три месяца после окончания гимназии или профессионального училища. Для продолжения действия медицинского страхования нужно продолжить учебу, начать работать или поступить на военную службу не позднее, чем через три месяца после окончания учебы.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Как сохранить медицинскую страховку после окончания учебы?
Медицинское страхование продолжает действовать и в случае, если вы зарегистрировались в качестве безработного или заключили с Кассой здоровья договор добровольного страхования.
Продолжение учебы в профессиональном училище или в высшем учебном заведении
Если вы продолжите учебу в профессиональном училище или в высшем учебном заведении, вы застрахованы на весь номинальный период учебной программы и еще в течение трех месяцев после окончания учебы. При поступлении в профессиональное училище или высшее учебное заведение для продолжения действия медицинского страхования не нужно подавать отдельные документы в Кассу здоровья – данные учащихся и студентов, обучающихся в Эстонии, передает в Кассу здоровья Министерство образования и науки.
Если вы не закончите школу в установленные сроки или вас отчислят по какой-либо другой причине, медицинское страхование закончится через один месяц после номинального времени учебной программы или отчисления из учебного заведения.
При взятии академического отпуска действие медицинского страхования приостанавливается и продолжается после окончания академического отпуска. При этом действие медицинского страхования не прекращается, если причиной академического отпуска является болезнь, травма или если вы застрахованы на какой-либо другой основе (например, работаете или ожидаете ребенка).
Продолжение обучения за рубежом
При обучении за рубежом для продолжения медицинского страхования необходимо в начале каждого учебного года подавать в Кассу здоровья заявление вместе с документом, подтверждающим обучение в зарубежном учебном заведении. Заявление и дополнительную информацию можно найти на интернет-странице Кассы здоровья.
Студенты с эстонской медицинской страховкой получают необходимую медицинскую помощь в странах-участницах Европейского Союза, предъявив Европейскую карту медицинского страхования, а также в Великобритании, Лихтенштейне, Норвегии, Исландии и Швейцарии на равных условиях с застрахованными, проживающими в этих странах. Подробную информацию о Европейской карте медицинского страхования можно найти на интернет-странице Кассы здоровья.
Зачисление на военную службу
Если вы находитесь на военной службе, государство гарантирует вам медицинскую страховку, а данные для ее получения предоставляют Силы обороны или Департамент оборонных ресурсов.
После окончания прохождения военной службы медицинская страховка действует еще месяц. Если вы прошли военную службу, но в течение одного месяца после окончания не получили медицинскую страховку на какой-либо другой основе, действие вашей медицинской страховки будет продлено еще на два месяца.
Зачисление на работу
Если вы планируете начать работать после окончания учебы, вы имеете право на получение медицинского страхования через своего работодателя. Медицинская страховка действует на весь период работы и заканчивается через два месяца после окончания трудовых отношений.
После начала работы стоит через некоторое время проверить информацию о действительности своей медицинской страховки. Налогово-таможенный Департамент представляет в Кассу здоровья данные из регистра занятости, необходимые для действия медицинской страховки.
Если вы решили заняться индивидуальной трудовой деятельностью (стать предпринимателем-физическим лицом, ПФЛ), вы должны подать заявку на внесение в коммерческий регистр в качестве предпринимателя-физического лица и для получения медицинской страховки самостоятельно выплачивать социальный налог.
Важно помнить, что для получения медицинской страховки человеку, работающему на основании обязательственно-правового договора (например, договора поручения или подряда), может потребоваться до двух месяцев, поскольку медицинское страхование связано с декларированием социального налога, уплаченного с заработной платы.
При работе на основании обязательственно-правового договора необходимо также обратить внимание на то, что для получения медицинского страхования социальный налог должен быть задекларирован одним или несколькими работодателями таким образом, чтобы сумма обеспечивала выплату социальных налогов в размере по крайней мере минимальной ставки. Более подробную информацию о медицинском страховании в начале действия обязательственно-правового договора людей, которые получают оплату за работу или услуги, можно найти здесь.
Регистрация в кассе безработицы
Если вы не начали учиться или не заступаете на военную службу, но все еще ищете работу, у вас есть возможность зарегистрироваться как безработный. Дополнительную информацию о возможности регистрации в качестве безработного можно найти на интернет-сайте Кассы по безработице Эстонии.
Если возникнет право на медицинское страхование, Касса по безработице передаст ваши данные в Кассу здоровья.
Добровольный договор страхования
В случае, если вы не входите ни в одну категорию, дающую медицинское страхование, то Закон о медицинском страховании даёт вам возможность заключить с Кассой здоровья так называемый договор о добровольном страховании. Вы можете заключить договор в случае, если вы в течение двух предыдущих лет вы были застрахованы не менее 12 месяцев со стороны работодателя (в т.ч. и в качестве ПФЛ) или со стороны государства или платили сами за себя социальные налоги.
Если заключить договор добровольного страхования в течение текущего периода действия медицинского страхования, действие страховки будет продолжаться без перерыва. Если страхование уже прервало свое действие на момент заключения договора, то оно снова возникнет через месяц после заключения договора добровольного страхования.
Договор добровольного страхования заключается на платной основе и его платы нужно выплачивать ежеквартально или ежегодно. Дополнительную информацию о договоре добровольного страхования с Кассой здоровья можно найти здесь.