ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как сохранить медицинскую страховку после окончания учебы?

Важно помнить, что для получения медицинской страховки человеку, работающему на основании обязательственно-правового договора (например, договора поручения или подряда), может потребоваться до двух месяцев, поскольку медицинское страхование связано с декларированием социального налога, уплаченного с заработной платы.

При работе на основании обязательственно-правового договора необходимо также обратить внимание на то, что для получения медицинского страхования социальный налог должен быть задекларирован одним или несколькими работодателями таким образом, чтобы сумма обеспечивала выплату социальных налогов в размере по крайней мере минимальной ставки. Более подробную информацию о медицинском страховании в начале действия обязательственно-правового договора людей, которые получают оплату за работу или услуги, можно найти здесь.

Регистрация в кассе безработицы

Если вы не начали учиться или не заступаете на военную службу, но все еще ищете работу, у вас есть возможность зарегистрироваться как безработный. Дополнительную информацию о возможности регистрации в качестве безработного можно найти на интернет-сайте Кассы по безработице Эстонии.

Если возникнет право на медицинское страхование, Касса по безработице передаст ваши данные в Кассу здоровья.

Добровольный договор страхования

В случае, если вы не входите ни в одну категорию, дающую медицинское страхование, то Закон о медицинском страховании даёт вам возможность заключить с Кассой здоровья так называемый договор о добровольном страховании. Вы можете заключить договор в случае, если вы в течение двух предыдущих лет вы были застрахованы не менее 12 месяцев со стороны работодателя (в т.ч. и в качестве ПФЛ) или со стороны государства или платили сами за себя социальные налоги.

Если заключить договор добровольного страхования в течение текущего периода действия медицинского страхования, действие страховки будет продолжаться без перерыва. Если страхование уже прервало свое действие на момент заключения договора, то оно снова возникнет через месяц после заключения договора добровольного страхования.

Договор добровольного страхования заключается на платной основе и его платы нужно выплачивать ежеквартально или ежегодно. Дополнительную информацию о договоре добровольного страхования с Кассой здоровья можно найти здесь.