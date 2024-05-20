Средняя пенсия в первом квартале превысила 700 евро

По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя пенсия по старости выросла на 13,1% или на 81,63 евро.

Средняя пенсия в первом квартале выросла в годовом сравнении с 611,2 до 692 евро.

По состоянию на 1 января 2024 года в Эстонии проживал 325 681 пенсионер. Большая часть пенсионеров, или 310 202 человека - это пенсионеры по старости.

За год в Эстонии добавилось свыше 5100 новых пенсионеров.