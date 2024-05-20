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Средняя пенсия в первом квартале превысила 700 евро

Северное побережье
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В первом квартале 2024 года средняя пенсия по старости составила в Эстонии 700 евро и 90 центов в месяц, свидетельствуют данные Департамента статистики.

По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя пенсия по старости выросла на 13,1% или на 81,63 евро.

Средняя пенсия в первом квартале выросла в годовом сравнении с 611,2 до 692 евро.

По состоянию на 1 января 2024 года в Эстонии проживал 325 681 пенсионер. Большая часть пенсионеров, или 310 202 человека - это пенсионеры по старости.

За год в Эстонии добавилось свыше 5100 новых пенсионеров.

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