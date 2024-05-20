Программа Keelesõber объединила еще 1637 друзей эстонского языка

«Программа Keelesõber объединяет людей, желающих улучшить свое владение эстонским языком. Как и в предыдущие годы, наставники были со всего мира – это люди разных возрастов, представители различных специальностей и стран. При этом изучающие язык были в основном из Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа», – сказала руководитель программы Keelesõber и руководитель партнерских отношений Фонда интеграции Аве Ландрат.

В этом году в программе Keelesõber приняли участие 827 человек, изучающих эстонский язык, которые для этого прошли открытую регистрацию. Практиковать эстонский язык им помогали 810 наставников, которые добровольно участвовали в программе. Волонтеры помогали учащимся в практике эстонского языка, не менее раза в неделю обсуждая разнообразные темы из повседневной жизни по телефону, через интернет или при личной встрече.

Друзей сводили и весь процесс общения поддерживали координаторы. Они помогали наставникам советами и учебными материалами, опираясь среди прочего и на свой собственный опыт участия в программе Keelesõber.

«Мы благодарим наставников за их незаменимый вклад и признательны учащимся за активное участие. Интерес к изучению эстонского языка постоянно растет, и мы надеемся, что в следующем году участников будет еще больше. Программа Keelesõber — хороший пример того, как мы можем найти общий язык и тем самым способствовать сплоченности нашего общества», – сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Фонд интеграции запустил программу Keelesõber в 2020 году, чтобы предложить изучающим язык возможность практиковаться по электронным каналам. Программа была запущена во время чрезвычайного положения, когда контактные мероприятия, предназначенные для развития навыков общения, были отменены. За пять лет в программе приняли участие в общей сложности 5365 друзей эстонского языка.