25 мая в десятый раз в Нарве будет проходить традиционная и ярмарка года "Вкусы Нарвы", где кафе и рестораны Нарвы и Нарва-Йыэсуу представят свои кулинарные шедевры. Эксперты сектора питания будут соревноваться между собой, чтобы найти самое вкусное и красивое блюдо.
В Нарве пройдет традиционный фестиваль "Вкусы Нарвы"
Помимо гастрономических впечатлений гостям будет предложена также развлекательная программа для всей семьи: мастерские и мастер-классы для детей и взрослых, батуты, карусели и многое другое. Также будет открыта улица ремесленников, где можно купить неповторимые сувениры ручной работы.
Новинкой в этом году станет особая дегустационная программа «Вкусы детства», которую представит Нарвский Дом народов.
Вечером гости мероприятия смогут насладиться концертом, на котором выступит TRIO NATURALE. В состав группы входят: Антс Нуут, Аллан Якоби и Теэт Вескус. Антс Нуут и Аллан Якоби известны по эстонскому ансамблю «Апельсин».
На ярмарке будут соблюдаться правила организации общественным мероприятий, согласно которым вместо одноразовой будет использована депозитная посуда. За каждую тарелку или питьевую посуду берется залог в размере 1 евро, который возвращается, если тару отнесли в центр мойки или обменяли на наличные в информационной палатке.