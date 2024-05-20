В Нарве пройдет традиционный фестиваль "Вкусы Нарвы"

25 мая в десятый раз в Нарве будет проходить традиционная и ярмарка года "Вкусы Нарвы", где кафе и рестораны Нарвы и Нарва-Йыэсуу представят свои кулинарные шедевры. Эксперты сектора питания будут соревноваться между собой, чтобы найти самое вкусное и красивое блюдо.