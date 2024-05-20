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Впервые В Йыхви прошел фестиваль уличной еды

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу в Йыхви впервые прошел фестиваль уличной еды с богатым выбором блюд и напитков.

Последние тенденции уличной еды предлагали производители еды на колесах из Эстонии и соседних стран. В ассортименте были как более изысканные деликатесы, так и уже полюбившиеся блюда. 

Здесь можно было попробовать привычное мясо на гриле и другие блюда, уже знакомые по мероприятиям на свежем воздухе, но предлагались и более экзотические блюда и напитки. Всего на фестивале присутствовало сорок продавцов еды, и наверняка каждый посетитель нашел что-то по душе.

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