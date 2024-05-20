Впервые В Йыхви прошел фестиваль уличной еды

Последние тенденции уличной еды предлагали производители еды на колесах из Эстонии и соседних стран. В ассортименте были как более изысканные деликатесы, так и уже полюбившиеся блюда.

Здесь можно было попробовать привычное мясо на гриле и другие блюда, уже знакомые по мероприятиям на свежем воздухе, но предлагались и более экзотические блюда и напитки. Всего на фестивале присутствовало сорок продавцов еды, и наверняка каждый посетитель нашел что-то по душе.