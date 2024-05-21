Надо обучать больше инженеров. Стоит поддерживать дигитализацию и более широкое использование искусственного интеллекта. При осуществлении зеленого поворота надо учитывать сопутствующие ему затраты и выгоды в экономике. Надо уменьшить излишнюю бюрократию. Это лишь некоторые рекомендации, которые давал при обсуждении в Рийгикогу вопроса государственной важности "Как повысить производительность в эстонской экономике?" член экспертного совета по конкурентоспособности и вице-президент Банка Эстонии ЮЛО КААЗИК.
Юло Каазик: Как повысить производительность в эстонской экономике?
По оценке многих предпринимателей, в промышленности самой большой проблемой является нехватка инженеров. Обязательно следует приложить больше усилий для того, чтобы обучать в Эстонии больше инженеров, чем до сих пор, а также взвесить возможность совместного подхода к теме инфотехнологий и инженерного обучения. И, разумеется, подумать о том, как лучше внедрять это в промышленности.
Вторая тема - достаточно большое несоответствие рабочей силы, труда и квалификации. Другими словами, это люди, которые работают на должностях, где их уровень образования слишком высок, или наоборот, где их уровень образования слишком низок. Если сравнить Эстонию с другими странами, то можно заметить, что в Эстонии это несоответствие, возможно, больше, чем во многих других странах. Что это может означать? Просто то, что из-за этого, может быть, и производительность у нас ниже.
В связи с этим у нас были разные рекомендации. С одной стороны, можно было бы рассмотреть возможность сделать высшее образование частично платным, чтобы таким образом поддержать и стимулировать более осознанный выбор студентов и повысить надежность высшего образования в будущем. Стоит подумать о том, как поддержать университеты, чтобы они больше сотрудничали, и посредством этого достичь масштабной экономии. Тема, которая уже давно поднималась, но никак не решалась, это - как активизировать сотрудничество работодателей с учебными заведениями, чтобы улучшить профессиональное обучение и переобучение работников, а также профессиональную практику.
В Эстонии текучесть рабочей силы в среднем даже выше, чем в среднем по Евросоюзу, - в Эстонии средний работник примерно на два года меньше трудится на своем рабочем месте, чем в среднем по Евросоюзу. Это может означать также, что получаемый на рабочем месте опыт и исходящая из него польза для производительности могут быть ниже. Может, стоит подумать о том, чтобы обратить на это внимание и извлечь из этого урок, и, может быть, найти также в этом некий скрытый ресурс, который поможет увеличить производительность труда эстонских работников.
Использование искусственного интеллекта по-прежнему находится в начальной стадии и применяют его, по сути, лишь очень немногие. Просто было бы посоветовать, что здесь мы должны как-то поддержать то, чтобы предприятия больше дигитализировались. Тартуский университет проанализировал, что если на предприятии внедряется автоматизация, то это увеличивает среднюю производительность на 22%. Еще важнее, что если наряду с автоматизацией происходят какие-то организационные обновления, тогда рост производительности оказывается почти в два раза больше, около 40%.
Мы рекомендуем, что если планируем и со стороны государства поддерживать предприятия, чтобы они больше занимались дигитализацией и автоматизацией, то, наверное, нужно не просто узко смотреть, осуществляют ли они дигитализацию, внедряют ли какое-то технологическое прикладное программное обеспечение в своем производственном процессе, а следить за тем, чтобы это в целом охватывало качество управления, лучшее использование данных, применение искусственного интеллекта и более широкие организационные инновации.
Осуществление зеленого поворота предполагает большие инвестиции и большие изменения, это может сопровождаться также значительным ростом затрат. Поэтому наш совет таков: когда Рийгикогу обсуждает, как достичь климатических целей Евросоюза, то стоит уделять больше внимания связанным с этими мерами затратам и выгодам для экономики, а также взять это в расчет при определении очередности и времени выполнения действий, чтобы мы все-таки на основании анализа принимали эти решения, а не так, что сначала приняли решения, а потом анализировали, каким будет их влияние.
"Когда Рийгикогу обсуждает, как достичь климатических целей Евросоюза, то стоит уделить больше внимания связанным с этими мерами затратам и выгодам для экономики, а также взять это в расчет при определении очередности и времени выполнения действий".Юло Каазик, член экспертного совета по конкурентоспособности и вице-президент Банка Эстонии
Один анализ в нашем отчете также затронул вопрос о том, какая цена на электроэнергию была бы наиболее выгодной для потребителя, поскольку здесь много дискутировали о целях производства возобновляемой электроэнергии. Наш анализ показал, что средняя себестоимость возобновляемой энергии будет расти, когда объем производимой из солнца и ветра возобновляемой энергии превысит 60-80% объема потребления. Это произойдет потому, что когда у нас объемы производства будут очень большие, то в какие-то моменты возрастет необходимость ограничения производства, так как потребление будет не поспевать за производством. Может быть, такая проблема не возникнет, если будем знать, что всегда, когда произведем слишком много, сможем просто отправить на экспорт, ведь спрос извне имелся бы. Это говорит о том, что нам по сути очень выгодно иметь внешние подключения и обязательно следует развивать их. Один из наших фоновых анализов рекомендует взвесить, не стоит ли подумать о подключении на шведском направлении.
С другой стороны, если в здешнем регионе все окрестные государства, с которыми мы образуем единый рынок, тоже очень увеличат число своих ветряных и солнечных парков, то у них тоже возникнет перепроизводство возобновляемой энергии, и мы можем оказаться в очень плохом положении, когда будем производить просто впустую. Обязательно надо постараться избежать такого. Мы рекомендуем по крайней мере координировать свои задачи по производству возобновляемой энергии с Латвией, Литвой и Финляндией. Если мы будем знать планы других, то и свои планы сможем строить так, чтобы в конце концов не тратить деньги напрасно.
В последнее время большой проблемой стала также излишняя бюрократия и недостаток стимулов для содействия развитию предпринимательства. Если спросить у предпринимателей, что им сейчас мешает, то они очень часто отвечают, что много времени занимают планировки, надо выполнять различные оценки, одинаковую информацию нужно предоставлять многим госучреждениям, отчетность большая, и, что еще хуже, если мы говорим о переходе на углеродно нейтральную экономику, то объемы отчетности, очевидно, не уменьшатся, а вырастут.
Всегда можно подумать, что еще раз тщательно проанализируем и посмотрим, нужны ли нам все эти данные. Но, по нашей оценке, поскольку этой отчетности уже достаточно много, то такие дополнительные аудиты и анализы означают еще большую трату ресурсов на бюрократию. Может быть, это уже не является решением. Скорее, нам кажется, что надо как-то повысить мотивацию чиновников, чтобы они сами поняли, что нужно ускорить и упростить работу госучреждений и общение с клиентами, а также сократить отчетность.
Наверняка следующим вопросом будет, что именно нужно сделать. Надо признать, что здесь следует несколько тщательнее задуматься о том, какими могут быть эти мотивационные факторы, зарплата ли это или что-то еще. Но, по крайней мере, в этом направлении мы должны, по-моему, думать.
Другая тема - это, конечно, мотивация местных самоуправлений в деле развития предпринимательства и занятия предпринимательством. Сложилось впечатление, что очень часто приходу какого-то крупного предприятия в самоуправление могут сопутствовать большие расходы, а не большие доходы для самоуправления. Это понятно, поэтому у местных самоуправлений и нет очень большой мотивации заниматься этой темой. Конечно, можно подумать о том, как увеличить такие стимулы для местных самоуправлений, чтобы у них возникало больше интереса к развитию предпринимательства.
Не стоит видеть в предпринимателе врага окружающей среды
МАРИС ЛАУРИ, член Рийгикогу, Партия реформ:
- Разные разрешения, разные требования - мы зашли с ними в тупик. Не знаю, сколько говорилось о том, что процессы производства по разным разрешениям, таким как разрешение на строительство, разрешение по окружающей среде и так далее, занимают недопустимо много времени. И мы должны еще говорить об этом, ведь дела никак не хотят улучшаться. Предприниматель, крупный предприниматель, может быть, в состоянии ждать два-три года, но если ничего не движется, он уходит. И таким образом от нас уходят также некоторые крупные инвестиции.
Когда у нас нет специалистов, ведущих производства по этим разрешениям, не хватает причастных лиц, то имеет место рыночный сбой и у государства есть повод вмешаться в такую ситуацию и создать другие правила взамен действующих. В том числе если мы говорим об окружающей среде, то я уверена, что большинство предпринимателей, являясь гражданами Эстонии и проживая здесь, желают защищать окружающую среду Эстонии. Так что не стоит в каждом предпринимателе всегда видеть врага окружающей среды. То есть государственные ведомства Эстонии должны искать решения, а не предлагать отговорки. Это то, на что и мы можем оказать давление.
Гендерное равноправие содействует росту экономики
ЛИЙЗА ПАКОСТА, член Рийгикогу, "Eesti 200":
- В Эстонии не хватает инженеров. Это так, и одним из решений этой проблемы является по сути гендерное равноправие, о котором сегодня, к сожалению, еще не говорилось. Больше инженеров означает, что нам нужны эти инженеры из числа как мужчин, так и женщин.
Эстония является государством с очень большой гендерной сегрегацией, а это означает, что наши парни изучают главным образом одни специальности, а девушки - главным образом другие. Преодоление такого разделения обеспечило бы нам, в соответствии с анализом OECD, ежегодный экономический рост на 0,7% или 2,5% дополнительного роста ВВП на одного жителя.
Если мы добавим к этому более равное распределение мальчиков и девочек в сфере образования, справившись к тому же с гендерной сегрегацией, то это принесло бы еще около 0,3% роста в год, а это означает, что только с развитием гендерного равноправия мы добились бы роста экономики на 1% в год.
Правительство должно отказаться от враждебных к экономике шагов
УРМАС РЕЙНСАЛУ, член Рийгикогу, "Isamaa":
- Надо немедленно объявить мораторий на инициативу климатического закона, а также провести содержательный анализ ее стоимости и обязательно исключить такой подход - планово-экономический подход, который правительство начало или начинает применять, чтобы начать устанавливать лимиты и квоты в разных секторах. В интересах конкурентоспособности эстонской экономики это не должно стать выбором Эстонии в области зеленой политики.
На академическом интеллектуальном уровне мы отмечаем, что следовало бы делать, стыдливо отворачиваясь от той путаницы и неразберихи, которую правительство создало сейчас в нашей экономической среде, и в то же время акцептируя и мирясь с ее политической агендой. При всем уважении, это не является всерьез воспринимаемой политикой для представителей правящей коалиции.
С точки зрения "Isamaa", первоочередной задачей по улучшению нашей конкурентоспособности является то, чтобы правительство отказалось от враждебных к экономике шагов. Судя по некоторым макроиндикаторам, наше положение проблематично, это касается образования, инфраструктуры, а также уровня цен на ресурсы и нашей конкурентоспособности в Европе. Вопрос сейчас в том, что в тех вещах, где надо принимать решения, правительство решения не принимает, а топчется на месте из-за внутренних противоречий. Однако о тех вещах, которые ухудшают экономическую среду, оно, к сожалению, принимать решения способно. Так что первая постановка задачи такова: надо отказаться от политики, снижающей конкурентоспособность Эстонии.