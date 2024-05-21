Юло Каазик: Как повысить производительность в эстонской экономике?

Наверняка следующим вопросом будет, что именно нужно сделать. Надо признать, что здесь следует несколько тщательнее задуматься о том, какими могут быть эти мотивационные факторы, зарплата ли это или что-то еще. Но, по крайней мере, в этом направлении мы должны, по-моему, думать.

Другая тема - это, конечно, мотивация местных самоуправлений в деле развития предпринимательства и занятия предпринимательством. Сложилось впечатление, что очень часто приходу какого-то крупного предприятия в самоуправление могут сопутствовать большие расходы, а не большие доходы для самоуправления. Это понятно, поэтому у местных самоуправлений и нет очень большой мотивации заниматься этой темой. Конечно, можно подумать о том, как увеличить такие стимулы для местных самоуправлений, чтобы у них возникало больше интереса к развитию предпринимательства.

Не стоит видеть в предпринимателе врага окружающей среды

Марис Лаури. Фото: Kermo Benrot

МАРИС ЛАУРИ, член Рийгикогу, Партия реформ:

- Разные разрешения, разные требования - мы зашли с ними в тупик. Не знаю, сколько говорилось о том, что процессы производства по разным разрешениям, таким как разрешение на строительство, разрешение по окружающей среде и так далее, занимают недопустимо много времени. И мы должны еще говорить об этом, ведь дела никак не хотят улучшаться. Предприниматель, крупный предприниматель, может быть, в состоянии ждать два-три года, но если ничего не движется, он уходит. И таким образом от нас уходят также некоторые крупные инвестиции.

Когда у нас нет специалистов, ведущих производства по этим разрешениям, не хватает причастных лиц, то имеет место рыночный сбой и у государства есть повод вмешаться в такую ситуацию и создать другие правила взамен действующих. В том числе если мы говорим об окружающей среде, то я уверена, что большинство предпринимателей, являясь гражданами Эстонии и проживая здесь, желают защищать окружающую среду Эстонии. Так что не стоит в каждом предпринимателе всегда видеть врага окружающей среды. То есть государственные ведомства Эстонии должны искать решения, а не предлагать отговорки. Это то, на что и мы можем оказать давление.