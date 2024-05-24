Рафаэль Шарафетдинов: "Я родился под счастливой звездой"

- Надеюсь, что будет. Думаем об этом. Это летний праздник, но так как лето получается очень насыщенным разными событиями, скорее всего, проведем свой праздник осенью, совместив его с началом сезона.

- У меня нет жены и детей, не случилось. Может быть, потому что я рано и много стал работать. В моем понятии семья должна иметь дом, свои традиции и обязанности. Это особая планета. Может, я не рожден для этого? Когда говорят, что человек без семьи несчастлив, не соглашусь - я очень счастлив, у меня яркая и насыщенная жизнь, много друзей. Сам из большой восточной семьи - есть родители, брат, племянники, и ничуть не чувствую себя чем-то обделенным.

Рафаэль не представляет себя без сцены

- Очень просто - родился здесь и вырос. Окончил Нарвскую гуманитарную гимназию, учился в музыкальной школе, стал петь в "Веселых нотках" у Евгении Эйдемиллер. Оттуда и началась творческая карьера.

Рафаэль Шарафетдинов в телеконкурсе "Утренняя звезда". Фото: Kuvatõmmis

"Веселые нотки" определили стиль жизни

В 1991 году тринадцатилетний Рафаэль Шарафетдинов пришел в вокальную студию "Веселые нотки", которой руководила Евгения Эйдемиллер. Талантливый мальчик быстро освоился, и уже через несколько месяцев начались первые гастроли юного солиста.

- Это было что-то невероятное, из области мечты поехать на "Утреннюю звезду" в Москву, - вспоминает он. - Появиться на экране телевизора - круто! Телестудия Останкино, встреча с ведущим Юрием Николаевым вживую, закулисье, процесс съемок. Незабываемые впечатления. Потом были выступления "На балу у Золушки", "Шире круг", конкурс в Свердловске и многие другие. Было много общения с интересными интеллигентными людьми. Вокальные успехи были - Гран-при, первые и призовые места, которые приносили не только радость победы. Был большой стимул стараться - от Дома культуры "Энергетик", при котором занимались "Веселые нотки", за успехи мы получали путевки в лагеря отдыха. С выступлениями ездили так много, что в школе учиться некогда было - экстерном многие предметы сдавал. Но с детства мы знали: нужно быть очень дисциплинированным, поезда, самолеты, подготовка к выступлениям, погладить одежду и прочее - всё сам. Это настоящая школа жизни, которая до сих пор выручает.