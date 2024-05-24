Рафаэль Шарафетдинов - известный не только в Эстонии эстрадный певец и музыкант, педагог по вокалу. Три года назад стал председателем Нарвского общества татарской культуры, а с 1 марта возглавил Нарвский Дом народов. Член комиссии по культуре при Нарвском горсобрании. Как везде успевать? О делах, планах и мечтах мы поговорили в уютном офисе Дома народов за чашкой ароматного чая.
Рафаэль Шарафетдинов: "Я родился под счастливой звездой"
CV
- Родился в Нарве в 1978 году.
- Закончил Нарвскую гуманитарную гимназию и Нарвскую музыкальную школу.
- С 1998 по 2003 год учился в музыкальном училище имени Гнесиных и Московском педагогическом университете.
- В 2015 году вернулся в Эстонию, где начал творческую карьеру артиста, которую продолжает по сей день.
- Руководит студией "Алтын" в Таллинне и Нарве.
- В 2021 году возглавил Нарвское общество татарской культуры.
- С 1 марта 2024 года является администратором Дома народов в Нарве.
- За выдающийся вклад в культурную деятельность Рафаэль Шарафетдинов удостоен почетного знака Министерства культуры Татарстана и медали Альянса татар Европы.
- Вы - востребованный артист, уже три года возглавляете общество татарской культуры - дел и забот хватает. Что побудило взвалить на себя еще один груз?
- Решился потому, что это интересный вызов. Дом народов всегда был важен для меня, давно сотрудничал с обществами национальных культур, два года организовывал день открытых дверей. Знаю, кто какой музыкальной или творческой жизнью живет. Мне часто задают вопрос: как теперь изменилась твоя жизнь? Не сильно, ведь я и раньше никогда не сидел без дела. Понятно, что музыка была и остается главной. Я самодостаточный человек, у которого, в принципе, все есть и новая должность не самоцель. Моя цель - чтобы Дом народов стал развиваться. Раньше культурные общества Нарвы были разобщены, но в последние два года совместными усилиями добились того, что Дом народов стал ощутимой частью культурной жизни города. Чувствовал, что готов способствовать тому, чтобы эта тенденция продолжалась.
Прибавились обязательства, но мне интересно этим заниматься, этот дом как мой второй дом, ощущение - как будто так было всегда. Хозяйственные заботы, но это не так сложно - здесь хорошая, слаженная команда, а в моей жизни много учителей, которые поддерживают и сейчас, если надо - помогут и подскажут.
Вокруг большой жилой район, в котором Дом народов - единственное учреждение культуры. Хочется, чтобы он был не только для обществ, но и в целом для всех горожан, чтобы тут было больше разных концертов, выставок и прочее. Население Нарвы стареет, и в перспективе он может стать центром для сениоров - местом, куда можно было бы прийти, почитать, потанцевать, попить чай и просто пообщаться. Поэтому так важно сохранить этот дом. Пару лет назад буквально душили арендные платы, и было опасение, что его закроют, но активно подключились депутаты, город помог. Скажу, что сейчас с местной властью складывается хорошее сотрудничество, помогают решить любую проблему. С осени на первом этаже откроется библиотека, которая переезжает из здания профцентра, уже начали перевозить вещи.
Сейчас стараемся, чтобы каждую неделю в доме что-то происходило. Искренне радуюсь, когда на мероприятия собирается полный зал, в нем 130 мест.
- Какие первоочередные задачи поставили в новой должности?
- Общества национальных культур всегда что-то делали, но часто в своем кругу, эти события не выходили на инфопространство. Чтобы дом процветал, надо, чтобы о нас больше знали и слышали. Считаю, что мне повезло: нынешний год объявлен Годом культурного разнообразия, поэтому к нам сейчас много внимания. Рад, что у нас с городскими властями сложился продуктивный диалог, поддерживают начинания, приглашают выступить, что-то организовать и показать. Сейчас продумываем программу к концерту-открытию Дней города и готовимся к ярмарке "Вкусы Нарвы", куда нас тоже пригласили. Май и июнь получились очень насыщенными.
- Старое здание бывшей школы, наверное, требует немалых инвестиций?
- Всегда есть куда приложить руки. Первое, что я сделал, - украсил этажи живыми цветами. Это радует глаз и создает настроение. На днях утроили субботник - почистили двор. Для меня как восточного человека это очень важно - красота вокруг, гостеприимство - первым делом угостить гостя, а уж потом вести разговор, даже если он деловой.
Если говорить о хозяйстве, необходим ремонт крыльца, хочется провести небольшой ремонт в зрительном зале, чтобы установить подвесные системы для картин для организации художественных выставок на более высоком уровне. Мечта - обновить фасад. Библиотекарям нужен читальный зал. Желаний и идей много, но все зависит от ресурсов.
Самая большая и важная задача - оборудовать лифт, потому что многим пожилым людям, кто приходит на мероприятия, тяжело подниматься на третий этаж, где находится зрительный зал. Вместе со специалистами горуправы написали проект, ждем ответа.
- Как член комиссии горсобрания по культуре, что скажете об уровне культуры в Нарве?
- К сожалению, не могу сказать, что все отлично - тоже есть к чему стремиться. Хочется больших проектов, новшеств в проведении городских мероприятий. Нужно больше молодежи в комиссии и в культуре в целом.
- Приняв эстафету от руководившей долгие годы Нарвским обществом татарской культуры Марьям Малышевой, что вы хотели бы сделать?
- Марьям Малышева сделала для нашего общества очень много, и хотя она уже давно предлагала заменить ее на этом посту, но я отказывался, считая, что молод. Последние годы выполнял различные поручения, будучи ее правой рукой, что позволило обрести умения и навыки практического руководства. Деятельность общества - всегда коллективная работа, это тоже четко представлял. Наступил момент, когда встал риторический вопрос: если не я, то кто? Можно сказать, что я вырос здесь, с Нарвским обществом татар связаны дедушка, отец и мать. Сколько себя помню, всегда пел или танцевал на различных мероприятиях.
Что хочется? Сохранить накопленный опыт и приложить все усилия, чтобы у людей как можно дольше оставались интерес и желание приходить, хотя бы просто встречаться, общаться, говорить на родном языке.
Сохранять все традиции, к сожалению, становится все сложнее - например, устраивая сабантуй, хочется, чтобы это был действительно достойный праздник. Но для этого нужны средства. Базовое финансирование почти все уходит на аренду, а жизнь дорожает.
- Прежде вы получали большую поддержку от исторической родины - Татарстана. Как теперь?
- Зарубежные татары и жители Эстонии в том числе действительно получали очень большую поддержку от Татарстана: к нам приезжали артисты, хореографы, была возможность ездить на историческую родину - устраивали различные форумы, был создан Конгресс татар Европы. Из Казани мы получали костюмы для художественной самодеятельности - изготовить их здесь дорого и сложно.
Из-за войны все дипломатичеcкие отношения закончились, большой организации, которая помогала сохранить традиции культуры, тоже нет. С татарами из других стран общаемся, ездим на сабантуи друг к другу. На самофинансировании много не сделаешь, поэтому встреч с земляками стало меньше. В Эстонии нам пока помогают, но так не везде и есть страны, где деятельность культурных обществ прекратилась.
- Насколько активно Нарвское общество татарской культуры?
- Об этом скажу с гордостью: нас всегда видно на городском культурном пространстве. И не только, мы входим в союз "Лира", являемся членом Круглого стола национальных организаций Ида-Вирумаа при Министерстве культуры Эстонии. Регулярно участвуем в республиканских мероприятиях, ездим в другие города и страны, в июне пригласили на сабантуй в Литву... Хотя активных членов немного - тридцать человек, раньше было намного больше. Но люди стареют, устают. Молодежи нет - многие уезжают, а если остаются, то работа, бытовые проблемы... Это самая большая боль. И в этом нет ничьей вины, так сложилась жизнь.
Но костяк остается, на нем и держимся, делаем все, что можем. Не строю иллюзий и далеко вперед не заглядываю - что будет завтра, кто знает? Радуюсь тому, что есть здесь и сейчас. В данный момент мы цветем, есть что показать - делимся своим искусством. Талантливые певцы и танцоры в ярких национальных костюмах украшают праздники.
Активная деятельность любого общества национальной культуры будет продолжаться до тех пор, пока у людей есть интерес к своей культуре и языку. Но само по себе ничего не происходит, для сохранения народного наследия мы все должны трудиться, особенно руководитель. Это ответственная работа для меня, но не скажу, что груз - энтузиазм горит, хочется сделать еще больше.
В прошлом году отметили 25-летие, получили награду от Министерства культуры и интеграционного фонда. Также отметили еще один большой юбилей - 95-летие Магометанского прихода. Первая мечеть была открыта в Нарве, об этом мало кто знал. На этот праздник приезжал полный автобус татар из Финляндии, их предки были причастны к основанию этой мечети.
Каждый месяц встречаемся, отмечаем национальные и религиозные праздники. Приезжает мулла, так что соблюдаем традиции.
- Религиозные традиции тоже сильны?
- Местные татары придерживаются религиозных традиций ислама. Мулла Ринат Гарифуллин регулярно приезжает, ему доверяют. Не каждую пятницу, как хотелось бы, потому что народу мало собирается, людям преклонного возраста уже трудно добираться, читают молитвы дома. Но скажу, что взрослое поколение возвращается к тому, что пятница - священный день. В праздники читаем намаз, режем баранов и раздаем мясо нуждающимся. Радует, что молодежь тоже приходит, понимая, что внутренний мир надо обогащать.
- В Нарве в этом году будет сабантуй?
- Надеюсь, что будет. Думаем об этом. Это летний праздник, но так как лето получается очень насыщенным разными событиями, скорее всего, проведем свой праздник осенью, совместив его с началом сезона.
- На семью время остается?
- У меня нет жены и детей, не случилось. Может быть, потому что я рано и много стал работать. В моем понятии семья должна иметь дом, свои традиции и обязанности. Это особая планета. Может, я не рожден для этого? Когда говорят, что человек без семьи несчастлив, не соглашусь - я очень счастлив, у меня яркая и насыщенная жизнь, много друзей. Сам из большой восточной семьи - есть родители, брат, племянники, и ничуть не чувствую себя чем-то обделенным.
Рафаэль не представляет себя без сцены
Как татарин Рафаэль Шарафетдинов оказался в Нарве?
- Очень просто - родился здесь и вырос. Окончил Нарвскую гуманитарную гимназию, учился в музыкальной школе, стал петь в "Веселых нотках" у Евгении Эйдемиллер. Оттуда и началась творческая карьера.
"Веселые нотки" определили стиль жизни
В 1991 году тринадцатилетний Рафаэль Шарафетдинов пришел в вокальную студию "Веселые нотки", которой руководила Евгения Эйдемиллер. Талантливый мальчик быстро освоился, и уже через несколько месяцев начались первые гастроли юного солиста.
- Это было что-то невероятное, из области мечты поехать на "Утреннюю звезду" в Москву, - вспоминает он. - Появиться на экране телевизора - круто! Телестудия Останкино, встреча с ведущим Юрием Николаевым вживую, закулисье, процесс съемок. Незабываемые впечатления. Потом были выступления "На балу у Золушки", "Шире круг", конкурс в Свердловске и многие другие. Было много общения с интересными интеллигентными людьми. Вокальные успехи были - Гран-при, первые и призовые места, которые приносили не только радость победы. Был большой стимул стараться - от Дома культуры "Энергетик", при котором занимались "Веселые нотки", за успехи мы получали путевки в лагеря отдыха. С выступлениями ездили так много, что в школе учиться некогда было - экстерном многие предметы сдавал. Но с детства мы знали: нужно быть очень дисциплинированным, поезда, самолеты, подготовка к выступлениям, погладить одежду и прочее - всё сам. Это настоящая школа жизни, которая до сих пор выручает.
По словам Рафаэля, в семье все хорошо поют - дедушка, родители, брат.
- Но я родился под счастливой звездой - музыка и творчество стали главными в моей жизни, - констатирует он. - Поэтому, когда встал вопрос о выборе профессии, долго не думал - подал документы в Таллиннское училище имени Георга Отса в класс Яака Йоала. В принципе, сразу знал, что примут, но по совету мамы решил попробовать в Москве - поехал в училище Гнесиных. Там всегда большой конкурс, но почему бы не рискнуть, что я теряю?
Поступил на джазовое отделение и закончил его экстерном, сразу же поступил в Московский педуниверситет, где получил степень магистра. Мог бы остаться в Москве, где есть много родственников - отец оттуда родом. Рафаэль работал бэк-вокалистом у знаменитых артистов - Нани Брегвадзе, Любови Успенской, Ларисы Долиной и др. Постепенно строил и свою карьеру - начал записывать свой альбом.
- Жил в окружении интересных интеллигентных людей, общение с которыми очень много дало, - с теплотой вспоминает он. - Но обстоятельства сложились так, что нужно было вернуться в родной город, потому что потребовалась помощь маме. Пытался совмещать и ездить в столицу России, но это сложно, Москва не готова ждать. Принял решение остаться в Нарве и начать карьеру здесь.
Искать работу долго не пришлось
Талантливого певца сразу пригласили петь вечерами в нарва-йыэсууский отель "Yes". Потом добавился ресторан "Леммик", с которым сотрудничает до сих пор. К слову, в этом году "Леммику" исполнится 35 лет, продумывают юбилейную программу. Часто приглашают выступить и на других площадках.
Через несколько лет позвали в союз национально-культурных обществ "Лира", которым руководила Лидия Кылварт. Рафаэль стал ее личным секретарем, а при зонтичной организации открыли вокальную школу "Алтын" (в переводе с татарского - "золото").
- Лидия Кылварт сказала, что я должен петь на татарском, чтобы сохранять культуру своего народа, и я прислушался, стал учить молодежь и сам петь со сцены и на татарском языке, - благодарен наставнице Рафаэль. - В семье мы говорим на родном языке, и я знаю его в совершенстве, но не думал, что татарские песни будут востребованы. Жизнь показала, что ошибался.
Собеседник добавил, что планировал переехать жить в столицу и даже купил там квартиру, но передумал. Почему?
- Потому что это мой родной город, и я осознал, что здесь мне жить комфортнее, чем в столице, - отвечает он. - Больше успеваю. Больше могу сделать для людей. В Таллинн приезжаю когда нужно, но всегда с радостью возвращаюсь в Ида-Вирумаа, где живут родные и много друзей. Иногда говорят: что ты тут делаешь - скукотища! Это точно не про меня, наоборот, у меня очень насыщенная творческая жизнь. Недавно ко Дню мам в торговом центре "Астри" организовали с Софьей Хомяковой прекрасный джазовый концерт.
Рафаэль - разножанровый исполнитель, в репертуаре есть народная музыка, фольклор, джаз и многое другое.
- Ориентируюсь на вкусы публики, пою то, что хотят слышать в той или иной аудитории, - объясняет он. - Пою на разных языках, на эстонском тоже стало больше песен. Репертуар постоянно пополняется, ведь в том же "Леммике" каждую неделю надо радовать публику, люди хотят слышать новое тоже. Эстрада постоянно развивается, чуть ли не каждый день появляются новые песни, новые имена. Чтобы не потеряться в музыкальном пространстве, надо постоянно развиваться, прикладывать усилия. Возможностей для этого много.
Рафаэль говорит, что и сам пытался писать песни и музыку в студенческие годы, но понял, что это занимает много времени, а будет ли востребовано, неизвестно.
- Это такая большая индустрия, надо заниматься раскруткой, - рассуждает он. - Все сильно поменялось, новые технологии постоянно, не угнаться. Да и зачем, если мои выступления и так приносят радость многим людям.
Сцена приносит радость
Школа "Алтын" продолжает жить. Сейчас у Рафаэля 15 учеников. Открыл филиал в Нарве, в Таллинне проводит в основном мастер-классы, иногда дает онлайн-уроки.
Несмотря на новую хлопотную должность администратора Дома народов, не намерен отказываться от концертов.
- Потому что люблю сцену, людей. Мне жизненно нужен адреналин, который я получаю на сцене, и важна реакция зрителей, это моя эмоциональная подпитка, которая дает новые силы.
О способности много успевать и учиться говорит и новенький диплом - в прошлом году Рафаэль закончил Ида-Вирумааский профцентр по специальности "основы мультимедиа". В приемной комиссии искренне удивились, когда он выложил на стол стопку своих документов об образовании.
- Сам не верил, что примут, в основном тинейджеры приходят, - со смехом вспоминает он. - Спросили, зачем мне это надо. Ответил, что знаний много не бывает. На самом деле тогда была пандемия и все закрылось. Концертов не было, чем заняться человеку, который физически не может сидеть без дела? Учиться. Признаюсь, чуть не бросил - через три месяца понял, что не успеваю, а пандемия закончилась. Но все-таки уперся и довел начатое до конца. В детстве я ведь и музыкальную школу бросал дважды - спасибо учителям, уговорили продолжать.
Хватает сил и времени на добрые дела
Рафаэль выступает в социальных центрах Ида-Вирумаа, говорит, что всегда готов порадовать стариков или других подопечных, если приглашают и у него есть время. Когда в Турции случилось землетрясение, организовал акцию по сбору необходимых вещей.