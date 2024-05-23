ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ - 2024 Голосуя, вы решаете

Те, кому, например, по состоянию здоровья сложно прийти на избирательный участок, а голосовать электронным путем они не хотят или не умеют, могут заказать на дом урну для голосования. Ходатайство об этом нужно подать по телефону в местное самоуправление в пятницу, 7 июня, или в субботу, 8 июня с 12.00 до 20.00, либо в день выборов, 9 июня с 9.00 до 14.00. Более точная информация есть также на информационном листке выборов.

Дошел ли э-голос до места, можно проверить

Предварительное голосование и электронное голосование пройдут с 3 по 8 июня. Предварительно можно проголосовать в течение шести дней в каждой волости и каждом городе по крайней мере на одном избирательном участке с 12.00 до 20.00. Э-голосование длится с понедельника по субботу до 20.00. Чтобы отдать свой э-голос, необходим компьютер, сделать это по смарт-устройству нельзя. В компьютер, в свою очередь, должны быть загружены новейшее программное обеспечение ИД-карточки, оперативная система и защита от вирусов. Для самоидентификации и подтверждения голоса необходимы либо ИД-карточка с картридером, либо mobiil-ID. Их действие тоже стоит проверить заранее. Использовать на этих выборах для самоидентификации Smart-ID пока нельзя, эта возможность появится к следующим местным выборам 2025 года. Приложение избирателя, с помощью которого можно проголосовать электронно, доступно на веб-странице valimised.ee, откуда его нужно загрузить в свой компьютер. Приложение доступно только на странице valimised.ee, загружать его откуда-то из другого источника нельзя.