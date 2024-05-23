9 июня 2024 года состоятся выборы в Европарламент. Выбор граждан 27 стран-членов Евросоюза определит на следующие пять лет 720 членов парламента, которые станут принимать решения, влияющие на повседневную жизнь всех нас. От Эстонии в представительное собрание Евросоюза выбирается семь членов.
ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ - 2024 ⟩ Голосуя, вы решаете
Больших изменений для избирателя в организации выборов на сей раз не будет - период выборов составит семь дней, с 3 по 9 июня, проголосовать можно будет как на избирательном участке, так и в электронном виде. Однако на некоторые пункты мне все же хотелось бы обратить ваше внимание.
Выборы в Европарламент отличаются от других проходящих в Эстонии выборов тем, что участвовать в них могут граждане как Эстонии, так и других стран-членов Евросоюза. Голосовать и баллотироваться можно при этом только в одном государстве-члене.
Голосовать можно по всей Эстонии
Как и в большинстве стран-членов Евросоюза, в Эстонии на этих выборах действует единый избирательный округ, охватывающий всю Эстонию. Это значит, что все избиратели могут выбирать по всей Эстонии среди всех выдвинутых здесь 78 кандидатов.
Избирательных участков нынче 378. Благодаря используемому с 2021 года электронному списку избирателей и одному избирательному округу отдать свой голос можно будет в любом помещении для голосования по всей Эстонии. То есть уже в начале июня, находясь на летней волне, таллиннец сможет проголосовать на острове Рухну, а житель острова Рухну - в Таллинне. Предварительно стоит все же проверить, имеете ли вы при себе удостоверяющий личность документ. Не позднее 30 мая каждый избиратель получит по э-почте или по почте информационный листок со сведениями о помещении для голосования и времени голосования.
Те, кому, например, по состоянию здоровья сложно прийти на избирательный участок, а голосовать электронным путем они не хотят или не умеют, могут заказать на дом урну для голосования. Ходатайство об этом нужно подать по телефону в местное самоуправление в пятницу, 7 июня, или в субботу, 8 июня с 12.00 до 20.00, либо в день выборов, 9 июня с 9.00 до 14.00. Более точная информация есть также на информационном листке выборов.
Дошел ли э-голос до места, можно проверить
Предварительное голосование и электронное голосование пройдут с 3 по 8 июня. Предварительно можно проголосовать в течение шести дней в каждой волости и каждом городе по крайней мере на одном избирательном участке с 12.00 до 20.00. Э-голосование длится с понедельника по субботу до 20.00. Чтобы отдать свой э-голос, необходим компьютер, сделать это по смарт-устройству нельзя. В компьютер, в свою очередь, должны быть загружены новейшее программное обеспечение ИД-карточки, оперативная система и защита от вирусов. Для самоидентификации и подтверждения голоса необходимы либо ИД-карточка с картридером, либо mobiil-ID. Их действие тоже стоит проверить заранее. Использовать на этих выборах для самоидентификации Smart-ID пока нельзя, эта возможность появится к следующим местным выборам 2025 года. Приложение избирателя, с помощью которого можно проголосовать электронно, доступно на веб-странице valimised.ee, откуда его нужно загрузить в свой компьютер. Приложение доступно только на странице valimised.ee, загружать его откуда-то из другого источника нельзя.
После того как вы отдали свой э-голос, можно в течение 15 минут проверить с помощью смарт-устройства, дошел ли ваш голос безопасно до цели. Для этого нужно загрузить из магазина приложений "Google Play" или "App Store" либо обновить контрольное приложение EH. С приложением надо сканировать QR-код, который появляется на экране компьютера после э-голосования. Проверка э-голоса поможет установить, что компьютер избирателя действует правильно и на нем не установлен создающий помехи для э-голосования вирус. Избиратель, который посчитает, что не смог свободно или тайно проголосовать, может проголосовать снова. При электронном голосовании предыдущий э-голос аннулируется и действовать будет отданный последним э-голос. На неделе выборов, в том числе в день выборов, можно также аннулировать свой э-голос, проголосовав на избирательном участке.
Как организаторы выборов, мы хотим предотвратить и заранее заметить распространение ложной информации или другой информации, препятствующей проведению выборов. Для этого мы встречались в том числе с представителями различных платформ социальных сетей, которые снабдили свои среды достоверной предвыборной информацией, а также призываем всех людей оповещать среды социальных сетей о замеченной ложной информации или информировать полицию о вызывающих тревогу слухах.
Одновременно мы сотрудничаем с партиями и кандидатами, чтобы они тоже серьезно относились к безопасному пользованию своими устройствами, веб-страницами и адресами мейлов. Предупреждаю также всех избирателей, что передача своей ИД-карточки и ПИН-кодов другим лицам не разрешена, а все телефонные разговоры, в которых у вас спрашивают личные данные и ПИН-коды, надо немедленно прекращать и сообщать о них в полицию.
Результаты - к полуночи
В день выборов, 9 июня, голосование будет проходить с 9.00 до 20.00. Подсчет как бумажных, так и электронных голосов начнется после окончания голосования в Эстонии. На выборах в Европарламент нельзя публиковать результаты голосования до окончания голосования во всех странах-членах Евросоюза. Последней закроет двери своих избирательных участков в 23.00 по местному времени Италия. Для нас это означает, что первоначальные результаты выборов можно будет обнародовать начиная с полуночи в ночь на 10 июня.
Выборы - это время, когда можно сделать свой голос слышимым. Ваш голос имеет значение. Когда вы голосуете, вы решаете.
Определение результатов выборов в Европарламент
От Эстонии в Европейский парламент избирается семь депутатов. В выборах могут принимать участие как партии, так и независимые кандидаты. На выборах в Европейский парламент Эстония представляет собой один избирательный округ.
Мандаты распределяются на государственном уровне при помощи метода делителей д'Ондта. Последовательность делителей по д'Ондту - 1, 2, 3, 4. В отличие от выборов в Рийгикогу, на выборах в Европейский парламент избирательный порог отсутствует. Число мандатов незначительно, поэтому в пороге отсутствует необходимость. Независимый кандидат участвует в распределении мандатов как партия с единственным кандидатом в списке.
Как распределяются мандаты?
Для распределения мандатов по методу делителей Д'Ондта прежде всего высчитывается количество сопоставимых чисел, соответствующее количеству кандидатов в списке партии. Сопоставимое число получается путем деления голосов партии на каждый элемент последовательности делителей.
Затем сравниваются сопоставимые числа партий и независимых кандидатов. Мандат получает партия или независимый кандидат с наибольшим сопоставимым числом. Следующий мандат получает партия или независимый кандидат со следующим по величине сопоставимым числом и т.д. Таким образом распределяются все мандаты.
Кто оказывается избранным?
На выборах в Европейский парламент используются открытые списки. В партийном списке кандидаты располагаются согласно полученному каждым числу голосов. Мандат получает кандидат, оказавшийся на более высоком месте перераспределенного партийного списка.