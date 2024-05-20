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В Нарве люди спаслись от пожара в квартире

Эрик Калда
Обновлено 20 мая 2024, 15:10
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Спасательная машина нарвской команды. Фотография иллюстративная.
Спасательная машина нарвской команды. Фотография иллюстративная. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Вечером 17 мая, около одиннадцати часов, поступило сообщение о пожаре в квартире на улице А. Пушкина в городе Нарва.

Когда приехали спасатели, из окна квартиры шел черный дым, подъезд также был полон дыма. Жилец сам покинул квартиру, его ожоги осмотрела бригада скорой помощи. Из подъезда вышли еще два человека.

Спасатели потушили возгорание, которое началось в гостиной и перекинулось на прихожую. Пожар был потушен за полчаса. Квартира и подъезд были проветрены.

Помощь неотложки понадобилась и одному из жильцов другой квартиры.

Причины пожара выясняются.

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Нарва
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