В Нарве люди спаслись от пожара в квартире

Когда приехали спасатели, из окна квартиры шел черный дым, подъезд также был полон дыма. Жилец сам покинул квартиру, его ожоги осмотрела бригада скорой помощи. Из подъезда вышли еще два человека.

Спасатели потушили возгорание, которое началось в гостиной и перекинулось на прихожую. Пожар был потушен за полчаса. Квартира и подъезд были проветрены.

Помощь неотложки понадобилась и одному из жильцов другой квартиры.

Причины пожара выясняются.