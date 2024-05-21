ОДИН ВОПРОС Ида-Вирумаа успеет использовать деньги фонда справедливого перехода?

- Фонд справедливого перехода в первую очередь предназначен для поддержки предприятий, которые могли бы предложить альтернативу в виде рабочих мест для тех людей, которые могут потерять работу там [в Ида-Вирумаа] в ближайшие годы. Но если окажется, что использовать все эти средства для этой цели невозможно, то в запасе есть проекты, которые укрепят бизнес-среду Ида-Вирумаа в более широком смысле, чтобы в будущем было легче привлекать туда инвестиции. Например, подготовка соответствующей энергетической инфраструктуры в местах, где в будущем могут быть построены промышленные парки, и тому подобное. Так что мы постоянно следим за происходящим, и могу заверить вас, что перспективы весьма позитивны.