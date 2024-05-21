Скамья Юри и Ивари в Паннъярве - признание лыжным асам от лыжного сообщества Ида-Вирумаа

- Мне очень жаль, что Ивар Кукк не сидит сейчас рядом со мной. Все, что связано с созданием Алутагузеского лыжного клуба, - заслуга Ивара Кукка, - таковы были первые слова 91-летнего Юри Шмидта, известного ида-вируского лыжного тренера и одного из основателей Алутагузеского лыжного клуба, когда он в минувшее воскресенье утром занял свое место на церемонии открытия скамьи.